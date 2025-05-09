В США объяснили, почему война против Украины на года: какие мифы распространяет Кремль

Накануне Дня Победы 9 мая первые спикеры путинского режима фактически усилили "историческую" пропаганду, пытаясь представить войну против Украины как продолжение "героического пути" СССР во Второй мировой. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Кремль. Фото: из открытых источников

Американские аналитики отмечают, что Кремль продолжает использовать советские мифы о победе во Второй мировой войне, чтобы создать информационные условия для оправдания затяжной войны в Украине и будущей агрессии против НАТО в глазах российского общества. Такими образом целое поколение россиян готовят в долгой войне, намекая, что эта война есть как бы продолжением Второй мировой.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов 8 мая опубликовал статью, в которой утверждает, что война России против Украины "войдет в историю" как подвиг, подобный победе Красной армии над нацистской Германией.

Белоусов также заявил, что война России в Украине является продолжением "славных традиций" советского мужества и героизма, а также энтузиазма советского народа по мобилизации и поддержке военных действий. Он также заявил, что победа России в Украине "неизбежна".

Аналогии с советским прошлым активно поддерживают и государственные СМИ РФ, что свидетельствует о целенаправленной кампании по формированию новой государственной идеологии, отмечают аналитики ISW.

"Кремлевские чиновники в последнее время активно используют мифологию Второй мировой войны для формирования новой псевдогосударственной идеологии, которая должна охватить несколько поколений и которую Кремль планирует использовать для оправдания потенциальной будущей агрессии против Запада", – говорится в отчете.

Аналитики также обратили внимание, что Белоусов повторил заезженный пропагандистский тезис о том, что россияне якобы не имели выбора, кроме как начать полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года, поскольку ситуация была "вопросом жизни и смерти".

Кроме того, глава Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пригрозил европейским странам, заявив, что они должны "помнить" о "разгроме нацистской Германии", когда поддерживают Украину.

Аналитики ISW отмечают, что подобная информационная кампания является частью стратегии "рефлексивного контроля", призванной уменьшить поддержку Украины со стороны европейских партнеров.

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