Какое обещание Си дал Путину в Москве

Глава КНР Си Цзиньпин и российский диктатор Владимир Путин встретились в Москве. В ходе переговоров китайский лидер назвал Путина "старым другом" и сказал, что "рад" посетить Москву.

Путин и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Си Цзиньпин заявил, что его страна будет сотрудничать с Россией, чтобы "выполнить особые обязанности мировых держав".

Более того, китайский лидер добавил, что Пекин готов сотрудничать с Москвой для так называемого "содействия равноправной, упорядоченной, многополярной и инклюзивной экономической глобализации".

Он добавил, что стороны также будут "решительно защищать" права и интересы "подавляющего большинства развивающихся стран".

Читайте также на портале "Комментарии" — в параде на Красной площади в столице государства-агрессора РФ будет участвовать расчет военнослужащих Китая. Эту информацию озвучил российский диктатора Владимир Путин, открывая переговоры в узком составе с председателем КНР Си Цзиньпином 8 мая. Таким образом хозяин Кремля сделал тонкий намек украинской стороне, что в случае удара по центру Москвы пострадать могут не только российские военные, но и китайские, а это уже совсем другая история.

Российский диктатор отметил, парадный расчет военнослужащих из Китая, который примет участие в военном параде в Москве 9 мая, будет самым большим из иностранных воинских контингентов.

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