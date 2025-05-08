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Между Москвой и Пекином появились спорные вопросы: о чем идет речь

The Telegraph пишет о том, что Китай обеспокоен из-за военного сотрудничества между РФ и Северной Кореей

сегодня, 12:30
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Кравцев Сергей

Во время своего визита в Москву глава КНР Си Цзиньпин будет обсуждать с российским диктатором Владимиром Путиным вопрос "дальнейшего развития российско-китайских отношений всестороннего партнерства и стратегического сотрудничества". Однако между странами уже сейчас наметились разногласия, в частности, они касаются углубления связей России с Северной Кореей. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет The Telegraph.

Между Москвой и Пекином появились спорные вопросы: о чем идет речь

Россия и Китай. Фото: из открытых источников

Авторы публикации отмечают, что Москва и Пхеньян в прошлом году подписали оборонный договор, который привел к тому, что войска КНДР воюют вместе с российскими оккупантами против Украины.

Как отмечают в The Telegraph, Северную Корею долго считали "младшим братом" Китая, поэтому переход на сторону РФ стал бы ударом для Пекина как в политическом, так и в военном планах.

"Китай обеспокоен непрозрачным характером военного сотрудничества между Россией и КНДР, потому что если оно в конечном итоге поможет северокорейцам модернизировать свою армию, то это даст им возможность делать всевозможные вещи (вне влияния Китая – ред.)", — прокомментировал эксперт по стратегической политике России и Китая Мэтью Сассекс.

Читайте также на портале "Комментарии" — в параде на Красной площади в столице государства-агрессора РФ будет участвовать расчет военнослужащих Китая. Эту информацию озвучил российский диктатора Владимир Путин, открывая переговоры в узком составе с председателем КНР Си Цзиньпином 8 мая. Таким образом хозяин Кремля сделал тонкий намек украинской стороне, что в случае удара по центру Москвы пострадать могут не только российские военные, но и китайские, а это уже совсем другая история. 

Также издание "Комментарии" сообщало – Китай опроверг ложь Трампа по поводу переговоров.




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Источник: https://www.telegraph.co.uk/world-news/2025/05/07/what-putin-wants-from-xi-jinping/
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