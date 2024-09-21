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В США объяснили, почему Россия, зная об операции ВСУ, не смогла удержать границу на Курщине

Аналитики ISW отмечают, хотя Россия готовилась, ВСУ смогли воспользоваться ситуацией для наступления на Курщине

сегодня, 12:11
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Кравцев Сергей

Украинское командование смогло найти правильное время и место для прорыва границы и дальнейшего наступления в Курской области. Именно поэтому операция ВСУ пошла по плану, а россияне, зная о том, что Украина может начать наступление, не сумели этому помешать. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW), 

В США объяснили, почему Россия, зная об операции ВСУ, не смогла удержать границу на Курщине

Операция в Курской области. Фото: из открытых источников

Аналитики отметил, в СМИ уже циркулировала информация о том, что российские власти знали об угрозе будущего украинского наступления в Курской области. Причем знали об этом задолго до самого наступления, но не приняли адекватных мер для устранения такой угрозы. В частности, The Guardian, ссылаясь на российские правительственные и военные документы, захваченные украинскими силами в Курской области, сообщила 20 сентября, что российские войска, дислоцированные на Курщине, неоднократно предупреждали российское военное командование о возможности украинского наступления в Курскую область, начиная с конца 2023 года.

В одном из документов отмечалось, что российские воинские части, дислоцированные вдоль границы, по состоянию на июнь 2024 года были укомплектованы в среднем лишь на 60-70% от их предполагаемой конечной численности и преимущественно были укомплектованы плохо подготовленными резервистами.

В отчете указывают, что эти документы подтверждают недавнюю оценку ISW, что украинские войска достигли оперативной неожиданности во время прорыва в Курскую область, несмотря на то, что российские власти сообщали о возможности вторжения.

По сообщениям, украинские войска также экспериментировали с инновационными методами, сочетающими наземные действия и беспилотные системы, которые ISW не будет подробно освещать для поддержания оперативной безопасности Украины".

"Украинская операция в Курской области демонстрирует, что неожиданность все еще возможна даже на частично прозрачном поле боя, где противник может наблюдать концентрацию сил, но не может достоверно распознать оперативные намерения и возможности противника", – говорится в сообщении.

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