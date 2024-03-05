В США объяснили, почему Россия получила военное преимущество

В Белом доме заявили, что Россия получила преимущество на поле боя из-за уменьшения количества помощи от США. По словам советника Белого дома по вопросам национальной безопасности Джона Кирби США должны снова начать наполнять "украинские полки" оружием.



Джон Кирби о необходимости помощи Украине США. Фото из открытых источников

Джон Кирби на брифинге в Белом доме отметил, что Путин ракетными атаками и применением беспилотников пытается нанести удары по военным объектам в Украине, чтобы уничтожить украинскую оборонно-промышленную базу.

"Но он также бросает в воздух огромное количество металла, чтобы заставить украинцев стрелять в ответ и защищаться, потому что он знает, что сейчас заканчиваются боеприпасы", — отмечает Кирби.

Таким образом, Путин использует нерешительность США в помощи, чтобы получить преимущество в войне в Украине.

"Он, безусловно, использует то, что видит на Капитолийском холме. И сбой в нашей собственной системе дает ему возможность разместить свои собственные военные позиции в большем преимуществе", – объясняет Джон Кирби.

Советник по национальной безопасности также указывает на пример Авдеевки. По его словам, после захвата города Россия смогла оккупировать еще несколько населенных пунктов, ведь украинским силам труднее удерживать оборонные позиции из-за отсутствия помощи США, на которую они рассчитывали.

В итоге Кирби добавил, что США давно пора принять дополнительную помощь Украине, чтобы "пополнять украинские полки" для лучшей защиты на войне.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ВСУ назвали направление, где россияне сосредоточили более 120 тысяч военных.

Также "Комментарии" писали об Олафе Шольце, который назвал новое условие для поставки ракет Taurus для Украины.