В США объяснили, почему Россия объявила в розыск Зеленского и Порошенко

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Slava Kot
Россия пытается дискредитировать украинские власти и дипломатически изолировать Украину, объявляя украинских чиновников в розыск. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на отчет американского Института исследования войны (ISW).
Россия объявила Владимира Зеленского в розыск. Фото из открытых источников
Аналитики ISW утверждают, что Кремль до сих пор пытается создать ложное впечатление о войне в Украине.
Как указывает ISW основная цель, почему Россия объявила в розыск президента Украины Владимира Зеленского, бывшего президента Петра Порошенко, командующего Сухопутными войсками Александра Павлюка и других должностных лиц, в частности, главу ГУР Кирилла Буданова и главу СБУ Василия Малюка в том, чтобы дискредитировать Украину.
Кроме того, подобные планы России Украина разоблачила ранее и указывала, что в мае Кремль развернет информационную кампанию "Майдан 3", которая будет направлена на создание сомнений относительно легитимности президентства Зеленского среди украинцев.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Владимир Зеленский назвал российского диктатора Владимира Путина сумасшедшим.
Также "Комментарии" писали о президенте Франции, который назвал условия для введения иностранных войск в Украину.
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