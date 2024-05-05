В США объяснили, почему Россия объявила в розыск Зеленского и Порошенко

Россия пытается дискредитировать украинские власти и дипломатически изолировать Украину, объявляя украинских чиновников в розыск. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на отчет американского Института исследования войны (ISW).



Россия объявила Владимира Зеленского в розыск. Фото из открытых источников

Аналитики ISW утверждают, что Кремль до сих пор пытается создать ложное впечатление о войне в Украине.

"Кремль продолжает пытаться изобразить неспровоцированную агрессивную войну против Украины как нечто иное, чем то, чем она есть, продолжая утверждать юрисдикцию законодательства РФ над суверенными государствами", — говорится в отчете Института исследования войны.

Как указывает ISW основная цель, почему Россия объявила в розыск президента Украины Владимира Зеленского, бывшего президента Петра Порошенко, командующего Сухопутными войсками Александра Павлюка и других должностных лиц, в частности, главу ГУР Кирилла Буданова и главу СБУ Василия Малюка в том, чтобы дискредитировать Украину.

Кроме того, подобные планы России Украина разоблачила ранее и указывала, что в мае Кремль развернет информационную кампанию "Майдан 3", которая будет направлена на создание сомнений относительно легитимности президентства Зеленского среди украинцев.

"Решение Кремля объявить Зеленского, Павлюка и Порошенко в российский розыск, вероятно, является частью российской информационной операции "Майдан 3" и более широких усилий Кремля по дискредитации нынешнего и предыдущего прозападного украинского правительства... и дипломатически изолировать Украину", — заключают аналитики ISW.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Владимир Зеленский назвал российского диктатора Владимира Путина сумасшедшим.

Также "Комментарии" писали о президенте Франции, который назвал условия для введения иностранных войск в Украину.