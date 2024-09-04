В США объяснили, почему Путин не идет на переговоры с Украиной

Российский диктатор Владимир Путин считает, что достигнет всех поставленных целей в военном конфликте, поэтому не хочет идти на реальные мирные переговоры с Украиной для окончания войны, считают в американском Институте изучения войны (ISW).



Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Институт изучения войны опубликовал отчет о войне в Украине, в котором проанализировал влияние боев на территорию Россию на позицию Путина о возможности закончить войну переговорами. Как указывают аналитики, бои в Курской области России не изменили стратегическое мышление российского диктатора.

"Путин утверждает, что Россия может медленно и бесконечно поглощать Украину путем грандиозных достижений и что Россия может достичь своих целей путем войны на истощение против украинских сил и длительной поддержки Западом Украины", — говорится в отчете ISW.

Аналитики ISW считают, что такие оценки Путина ситуации войны в Украине не создают условий, чтобы российский диктатор начал мирные переговоры, чем те, которые он озвучивал раньше – капитуляция Украины и Запада перед его требованиями.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин рассказал, когда Россия якобы будет готова к мирным переговорам с Украиной для окончания войны. По словам российского диктатора, сначала Кремль хочет "разобраться" с украинским наступлением на Курскую область.

Также "Комментарии" писали, что российские генералы дали обещание Путину. Стало известно за сколько времени российская армия хочет захватить Покровск. Из-за приближающейся конечной даты на этом направлении наблюдают массовые "мясные" штурмы российских солдат.