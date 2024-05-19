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В США обнаружили, что российская армия готовится ко второму этапу наступления на Харьковскую область

Российские силы после захвата Волчанска хотят начать вторую фазу наступления в Харьковской области.

сегодня, 09:22
Автор:
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Slava Kot
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После активных наступательных действий в Харьковской области и практически уничтожения Волчанска, российские силы намерены перейти ко второму этапу наступательной операции. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на отчет американского Института изучения войны. 

В США обнаружили, что российская армия готовится ко второму этапу наступления на Харьковскую область

Украинские военные защищают свои позиции. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский 18 мая заявил о российских продвижениях на 5-10 км вглубь территорий Украины в Харьковской области. По словам президента, украинские силы остановили армию РФ, однако это только первый этап наступательных операций России в этом регионе.

Как указывают аналитики ISW, россияне начнут вторую фазу в Харьковской области после того, как оккупируют Волчанск.

"Российские войска, вероятно, готовятся ко второму этапу наступательной операции на севере Харьковской области, которую российские войска, вероятно, намерены начать после ожидаемого захвата Волчанска", — говорится в отчете ISW.

Военные эксперты из Института изучения войны отмечают, что Россия избрала Волчанск одной из главных целей первого этапа наступления. Это самый большой пограничный город, который в случае оккупации позволит российским войскам получить плацдарм вблизи российского тыла для начала второго этапа наступления.

В настоящее время аналитики ISW указывают на два варианта второго этапа наступательных действий РФ в Харьковской области. Первый состоит в том, что российские силы будут пытаться расширить "буферную зону" вдоль украинско-российской границы, тогда как второй вариант – это продвижение армии РФ в Харьков.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин раскрыл свои планы в Харькове.

Также "Комментарии" писали о том, что Зеленский назвал "виновных" в происходящем на Харьковщине с наступлением россиян.




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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-may-18-2024
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