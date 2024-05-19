В США обнаружили, что российская армия готовится ко второму этапу наступления на Харьковскую область

После активных наступательных действий в Харьковской области и практически уничтожения Волчанска, российские силы намерены перейти ко второму этапу наступательной операции. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на отчет американского Института изучения войны.



Украинские военные защищают свои позиции. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский 18 мая заявил о российских продвижениях на 5-10 км вглубь территорий Украины в Харьковской области. По словам президента, украинские силы остановили армию РФ, однако это только первый этап наступательных операций России в этом регионе.

Как указывают аналитики ISW, россияне начнут вторую фазу в Харьковской области после того, как оккупируют Волчанск.

"Российские войска, вероятно, готовятся ко второму этапу наступательной операции на севере Харьковской области, которую российские войска, вероятно, намерены начать после ожидаемого захвата Волчанска", — говорится в отчете ISW.

Военные эксперты из Института изучения войны отмечают, что Россия избрала Волчанск одной из главных целей первого этапа наступления. Это самый большой пограничный город, который в случае оккупации позволит российским войскам получить плацдарм вблизи российского тыла для начала второго этапа наступления.

В настоящее время аналитики ISW указывают на два варианта второго этапа наступательных действий РФ в Харьковской области. Первый состоит в том, что российские силы будут пытаться расширить "буферную зону" вдоль украинско-российской границы, тогда как второй вариант – это продвижение армии РФ в Харьков.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин раскрыл свои планы в Харькове.

Также "Комментарии" писали о том, что Зеленский назвал "виновных" в происходящем на Харьковщине с наступлением россиян.



