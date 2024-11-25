В США назвали три варианта возможного прорыва РФ на фронте

Как передает портал "Комментарии", учитывая актуальную ситуацию, аналитики Института изучения войны (ISW) представили три варианта действий, которые российское командование может рассматривать, учитывая недавнее продвижение российских войск.

Российские войска. Фото: из открытых источников

В США считают, что первый вариант состоит в том, что россияне продвигаются на юго-запад, восток и северо-восток от Великой Новоселки, чтобы охватить населенный пункт с флангов, минуя территорию, расположенную непосредственно к югу от Великой Новоселки.

В ISW отметили, что потенциальный будущий захват россиянами Раздольного и дальнейшее продвижение на север и северо-восток от линии Новодаровка-Равнополь будет продолжать представлять угрозу обороне ВСУ в районе Великой Новоселки.

Российское военное командование, вероятно, намерено продолжать давление на юго-западный и восточный фланги Великой Новоселки, чтобы заставить украинские войска выйти из этого района, не прибегая к лобовым атакам на сам населенный пункт. Это демонстрирует, как российские войска пытаются обнаружить и использовать уязвимые места в украинских оборонительных линиях для постепенного, все более угрожающего продвижения вперед.

Кроме того, россияне угрожают наземным линиям связи, которые обеспечивают украинскую оборону в Великой Новоселке.

Второй вариант состоит в том, что российские войска продвигаются к Андреевке (вдоль трассы Н15 и к западу от Курахово) с юга в поддержку российских усилий, направленных на то, чтобы закрыть украинские "карманы" возле Курахово и выровнять линию фронта.

Сейчас российские войска пытаются окружить ВСУ в очагах к северу от Кураховского водохранилища и у ряда населенных пунктов к северо-востоку от Угледара вдоль автодороги С051104.

В ISW отмечают, что потенциальный захват Россией Андреевки создал бы благоприятные условия для одновременного охвата российскими войсками этих двух украинских центров. Дальнейшее продвижение российских войск на юг и юго-запад от Сонцевки (к северо-востоку от Андреевки) также будет способствовать российским усилиям по окружению большей ячейки украинских войск от Андреевки.

Третий вариант – российские войска продвигаются на запад и юго-запад от Селидово вдоль линии Пустынка-Сонцовка в направлении Андреевки, чтобы разрушить украинский "карман" к северу от Курахово и угрожать путям отхода ВСУ. Российские войска продолжают продвигаться на запад и юго-запад после захвата Селидово по состоянию на 30 октября.

Российские войска продвигаются на юго-запад от Селидово в направлении Новодмитровки, Зари и Солнцевки для окружения украинских сил, обороняющихся в районе к северу от Кураховского водохранилища (к северу от Курахово).

В ISW убеждены, что российское наступление на запад и северо-запад от Селидово в направлении Желтого, Пушкино и Зари, может поставить под угрозу этот потенциальный отход украинских войск в Богдановку.

"Если украинские войска смогут выйти из котлов под Кураховым и Угледаром до того, как российские войска смогут продвинуться к Андреевке, российское продвижение на юго-запад и запад от Селидово все равно поможет выровнять фланг вдоль линии Шахтерское-Желтое, что сделает возможным возобновление российских наступательных операций с целью захвата Покровска", — говорится в отчете Института изучения войны.

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