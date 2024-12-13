В США назвали страну, которая помогает РФ легитимизировать захват украинских территорий

Китай, как влиятельный геополитический игрок на мировой арене, в очередной раз предоставил Кремлю платформу для распространения своих ультимативных требований к Украине. Причем сам Пекин, конечно же, скрыл такие порывы за призывами к скорейшему миру. Это произошло 12 декабря, когда с официальным визитом в Пекине был Дмитрий Медведев. В столице Китая он встретился с главой КНР Си Цзиньпином. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны.

Россия и Китай. Фото: из открытых источников

Аналитики ISW в своем отчете за 12 декабря отмечают, что Си продолжает поддерживать риторику Кремля, которая оправдывает агрессию против Украины и призывает к капитуляции Украины.

В ходе переговоров Си повторил стандартную позицию КНР по войне в Украине, призвав к "деэскалации" и рекламируя Китайско-Бразильскую инициативу "Друзья мира", которая фактически служит поддержкой России.

Медведев, в свою очередь, заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной, но только при условии признания украинским правительством "реалий на местах" – то есть, фактической капитуляции перед Россией.

"Эти требования Медведев подкрепил ссылкой на заявление Путина от июня 2024 года, в котором тот заявил, что украинские войска должны "полностью выйти" с подконтрольной Украине территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей до того, как Россия согласится вступить в переговоры. Российский вариант "переговоров", который учитывает "реалии на местах", требует от Украины почти 20 процентов своей территории и миллионов людей, которые живут под российской оккупацией", – отмечают американские аналитики.

Читайте также на портале "Комментарии" — достаточно велика вероятность, что Россия может во второй раз ударить по Украине баллистической ракетой средней дальности "Орешник". Таким образом Кремль пытается отказать Западу от дальнейшего предоставления Киеву военной помощи. Об этом говорится в обновленном отчете американского Института изучения войны (ISW).



