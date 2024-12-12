В США уже знают, чего Россия хочет добиться новой атакой "Орешника" по Украине

Достаточно велика вероятность, что Россия может во второй раз ударить по Украине баллистической ракетой средней дальности "Орешник". Таким образом Кремль пытается отказать Западу от дальнейшего предоставления Киеву военной помощи. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете американского Института изучения войны (ISW).

Удар межконтинентальной ракетой. Фото: из открытых источников

Как отмечают в Институте изучения войны, удары "Орешником" по Украине и риторика вокруг использования Россией этой ракеты являются частью более широкой российской кампании рефлексивного контроля, направленной на принуждение Запада и Украины к сдерживанию.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов подорвал эту длительную информационную операцию Кремля. Он заявил, что запуск ракеты "Лещина" планировался задолго до решения США позволить Украине поражать военные цели на территории России с помощью американских ракет.

Российские официальные лица, вероятно, усилят подобные нарративы об "Орешнике", если российское командование снова примет решение использовать эту ракету.

Читайте на портале "Комментарии" — действительно ли Украина теперь может ударить по Москве и без помощи Запада: детали.

Также издание "Комментарии" сообщало – для демонстративного удара ракетой "Орешник" российский диктатор не случайно избрал город Днепр и расположен в нем завод "Южмаш". Украина активно работает над собственной баллистической ракетой, и, вероятнее всего, ее делают именно там. Москва догадывается об этом и не может скрыть своего беспокойства. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет "The Times".

"Один из крупнейших и известнейших промышленных комплексов Советского Союза, который сегодня производит ракетную технику и другое оружие, был поражен в городе Днепр в Украине", — похвастался Путин в эфире телевидения после этого ракетного удара.



