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В США назвали причины стремительного продвижения россиян в Донецкой области

Соотношение сил Украины и РФ все еще несопоставимо, считают аналитики ISW

сегодня, 07:35
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Кравцев Сергей

Активное продвижение российских войск в Донецкой области происходит из-за рельефа местности и недостаточной укомплектованности бригад ВСУ. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

В США назвали причины стремительного продвижения россиян в Донецкой области

Российские военные. Фото: из открытых источников

Отмечается, что продвижению российских войск в направлении Покровска в Донецкой области способствует недостаток живой силы в Вооруженных силах Украины и рельеф местности к северо-западу от Авдеевки.

В то же время, американские аналитики прогнозируют замедление наступательной операции страны-агрессора, поскольку войска агрессора "продвигаются к линии крупных и более урбанизированных населенных пунктов".

Так, украинский военный обозреватель Константин Машовец отметил, что Силы обороны на Покровском направлении имеют более худшее оборудование и средства защиты, поэтому пока не в состоянии замедлить продвижение россиян.

По его словам, задержки с предоставлением западной, и особенно американской военной помощи, привели к задержкам с оснащением вновь созданных украинских подразделений и переоснащением тех, которые уже принимали участие в боях.

В отчете ISW также отмечается, что армия РФ использует эту слабость для постепенного получения тактических преимуществ к северо-западу от Авдеевки, где войска агрессора пытаются достичь ограниченного тактического окружения Сил обороны к востоку от трассы Т0511 (О0544) Очеретино — Гродовка — Мирноград и на левом берегу реки Волчья.

"Обнародованные 1 августа геолокационные кадры демонстрируют, что российские войска продвинулись далее в пределах Весёлого в направлении трассы Т0511. Самое отдаленное подтвержденное российское продвижение зафиксировано примерно в 3,5 километрах от окраин поселка Гродовка", — говорится в отчете.

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