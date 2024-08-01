До какого месяца у нас могут быть территориальные потери: когда начнутся переговоры

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Кравцев Сергей
Если проанализировать заявления, активно распространяющиеся в информационном поле и то, что есть в реальности, в частности на фронте, то ни о каких переговорах по прекращению войны в Украине речь пока не идет. Более того, россияне не скрывают намерений оккупировать как можно больше украинской земли. Сколько подобная ситуация еще может продолжаться? Когда реально могут начаться переговоры с РФ? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Военный эксперт Defense Express Иван Киричевский в эфире телемарафона выразил мнение, что до октября еще могут возникнуть территориальные потери Украины.
Эксперт подчеркнул, что на все происходящее на востоке Украины нужно смотреть исключительно со стратегической точки зрения. Мы сейчас в таком неблагоприятном внешнеполитическом периоде, когда каждый почему-то считает нужным диктовать нам свою волю и склонять к договоренности или переговорам с россиянами на невыгодных нам условиях. Происходящее на поле боя в таких ситуациях считается, что это накопление "аргументов" для позиций, отметил Иван Киричевский.
Киричевский отметил, что враг сейчас пытается продвигаться на очень сложные точки, в частности, прорваться к трассе между Покровском и городом Константиновка. Это очень сложно.
Поэтому, по его словам, несмотря на то, какие сейчас печальные новости могут сообщать аналитики DeepState, россияне до достижения своей промежуточной стратегической цели в этой войне – оккупация всего Донбасса, примерно так же далека, как и в мае 2022 года.
Ветеран российско-украинской войны, бывший командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий в эфире телеканала Эспрессо заявил, что он придерживается мнения, что сегодня еще не пришло время для переговоров Украины и России.
Он подчеркнул, что переговоры с Россией должны быть, но сегодня это не ко времени. При этом добавил, что рано или поздно нам придется вести эти переговоры.
По его словам, время переговоров созреет, когда будет уже совершенно очевидно для всех, что дальше время работает только на Украину, а у россиян все обстоит хуже и хуже.
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