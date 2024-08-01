До какого месяца у нас могут быть территориальные потери: когда начнутся переговоры

Если проанализировать заявления, активно распространяющиеся в информационном поле и то, что есть в реальности, в частности на фронте, то ни о каких переговорах по прекращению войны в Украине речь пока не идет. Более того, россияне не скрывают намерений оккупировать как можно больше украинской земли. Сколько подобная ситуация еще может продолжаться? Когда реально могут начаться переговоры с РФ? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Нашим военным очень тяжело

Военный эксперт Defense Express Иван Киричевский в эфире телемарафона выразил мнение, что до октября еще могут возникнуть территориальные потери Украины.

Эксперт подчеркнул, что на все происходящее на востоке Украины нужно смотреть исключительно со стратегической точки зрения. Мы сейчас в таком неблагоприятном внешнеполитическом периоде, когда каждый почему-то считает нужным диктовать нам свою волю и склонять к договоренности или переговорам с россиянами на невыгодных нам условиях. Происходящее на поле боя в таких ситуациях считается, что это накопление "аргументов" для позиций, отметил Иван Киричевский.

"Если смотреть дальше, то с одной стороны действительно то, что нашим военным тяжело из-за того, что россияне на определенных важных точках масштабируют свои атаки, – это безусловно сложный эмоциональный момент. То, что при этом фиксируется, что враг даже оккупирует определенные территории – это тоже сложный эмоциональный момент. Но если смотреть дальше, то до апреля 2024 г. мы были полгода без регулярной военной помощи от США. Такое отставание по ресурсам, оно в лучшем случае за полгода удастся догнать", – говорит эксперт.

Киричевский отметил, что враг сейчас пытается продвигаться на очень сложные точки, в частности, прорваться к трассе между Покровском и городом Константиновка. Это очень сложно.

Поэтому, по его словам, несмотря на то, какие сейчас печальные новости могут сообщать аналитики DeepState, россияне до достижения своей промежуточной стратегической цели в этой войне – оккупация всего Донбасса, примерно так же далека, как и в мае 2022 года.

Пока ситуация, когда у россиян заканчивается пыл

Ветеран российско-украинской войны, бывший командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий в эфире телеканала Эспрессо заявил, что он придерживается мнения, что сегодня еще не пришло время для переговоров Украины и России.

Он подчеркнул, что переговоры с Россией должны быть, но сегодня это не ко времени. При этом добавил, что рано или поздно нам придется вести эти переговоры.

"Небольшие шансы, что война закончится так, что вообще переговоры будут ненужны. Но сейчас точно еще не время. Сейчас ситуация, когда у россиян заканчивается запал, или если говорить о военной машине, то бензин в ней заканчивается, но он еще только начал заканчиваться. У нас наоборот. Мы на взлете, но не стремительном, а скорее это вползание на гору. И, конечно, переговоры надо вести, когда мы поменяемся с россиянами местами", — сказал Дикий.

По его словам, время переговоров созреет, когда будет уже совершенно очевидно для всех, что дальше время работает только на Украину, а у россиян все обстоит хуже и хуже.

"Этот перелом произойдет. Он произойдет где-то осенью или зимой этого года. Это еще месяцы очень тяжелого труда. Но этот перелом уже заметен, уже вырисовывается и как раз худшая ошибка, которую мы можем сделать, то просто немножечко не дотянуть, а взять и "сдуться" первыми", — подчеркнул Дикий.

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