В США назвали период, когда Россия усилит свои атаки по Украине

Россия готовится использовать "окно ограничений" помощи Украине от США, чтобы усилить свои атаки как на гражданскую инфраструктуру, так и на линии фронта. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).



Россия готовится усилить интенсивность атак по Украине. Фото из открытых источников

Аналитики из Института изучения войны считают, что ожидаемое прибытие помощи Украины от США заставит российское командование усилить наступательные операции и увеличить атаки по Украине.

"Российские войска, вероятно, активизируют текущие наступательные операции и ракетные удары и удары беспилотников в ближайшие недели, чтобы использовать закрывающееся окно ограничений украинских военных средств", — указывает отчет ISW.

Институт изучения войны считает, что возможные направления усиления атак на линии фронта со стороны России будут сосредоточены к западу от Авдеевки и возле Часового Яра. Эти места выглядят относительно нестабильным участком фронта, однако, по анализу военных аналитиков, россияне не смогут достичь прорыва здесь в ближайшие недели, пока не поступит помощь от США.

"Российские войска, вероятно, также решат использовать плохое прикрытие украинской ПВО вдоль фронта и усилят удары планирующими бомбами в ближайшие недели в надежде нанести широкомасштабный ущерб украинским оборонным позициям до того, как для российской авиации станет более рискованно наносить такие удары среди улучшенной украинской позиции", – пишет Институт изучения войны.

Эксперты указывают, что помимо военных объектов и ударов по линии фронта Россия может усилить атаки беспилотниками и ракетами по украинской энергетической инфраструктуре, чтобы заставить Украину бороться с гуманитарным кризисом вместе с ее текущими оборонными операциями. Кроме того, Россия может изменить тактику атак и, вероятно, будет наносить удары не только по энергетическим объектам, но и по транспортной инфраструктуре, как это произошло 19 апреля с ударами в Днепропетровской области.

"Российские войска могут намерены расширить эти удары в ближайшие недели, чтобы перекрыть украинские наземные линии снабжения", — добавляют в ISW.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что министр энергетики объяснил, следует ли украинцам ожидать тотального блэкаута.

Также "Комментарии" писали о том, как Дмитрий Медведев отреагировал на решение Палаты представителей поддержать пакет помощи Украине.