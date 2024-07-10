В США назвали, кто ответственен за ракетный удар по "Охматдету"

В США осуждают российский ракетный удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве и считают, что вся ответственность за военное преступление исключительно лежит на России. Об этом заявила поверенная в делах США при ОБСЕ Кэтрин Брукер.



Последствия ракетных ударов в Киеве. Фото из открытых источников

Как сообщает "Укринформ", во время специального заседания Постоянного совета ОБСЕ по ракетной атаке России на Украину 8 июля выступила поверенная в делах США Кэтрин Брукер. Представитель США отметила, что ответственность за удар по детской больнице лежит на России.

"Мы самым решительным образом осуждаем это нападение и возлагаем ответственность за него исключительно на Россию", — сказала Брукер.

Кэтрин Брукер подчеркнула, что в Кремле выражают пренебрежение к жизни людей, поэтому призвала об увеличении помощи от партнеров, чтобы помочь Украине защититься от российской агрессии.

"В течение своей жестокой агрессивной войны Россия демонстрирует полное пренебрежение к человеческой жизни. На этой неделе лидеры НАТО объявят о значительной дальнейшей поддержке Украины, в том числе по усилению украинской противовоздушной обороны. Последнее нападение России подчеркивает важность поддержки способности Украины к самозащите", — добавила поверенная в делам США при ОБСЕ.

Во время российского массированного ракетного обстрела 8 июля погибли по меньшей мере 42 человека, еще 190 получили ранения разной степени.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что детский психиатр рассказал, почему Россия нанесла ракетный удар по детской больнице в Украине.

Также "Комментарии" писали о том, что чешский премьер-министр отреагировал на российский ракетный удар по "Охматдету" и объяснил, чего действительно хочет российский диктатор Владимир Путин.