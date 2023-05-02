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Большие потери россиян вблизи Бахмута: погибли десятки тысяч

Американская разведка сочла количество потерь личного состава армии РФ и наемников на востоке Украины.

сегодня, 11:40
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Автор:

Slava Kot

Американские спецслужбы подсчитали количество российских солдат и наемников, ликвидированных вблизи Бахмута. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.

Большие потери россиян вблизи Бахмута: погибли десятки тысяч

Джон Кирби. Фото из открытых источников

Спикер Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби указал, что российская армия в декабре прошлого года начала широкое наступление в нескольких направлениях, в частности, это касалось Угледара, Бахмута, Авдеевки, Кременной. Несмотря на большое количество личного состава, Россия так и не смогла захватить ни одной стратегически важной территории в Украине во время своего наступления.


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"Попытка России осуществить зимнее наступление на Донбассе в основном из-за Бахмута провалилась. Россия исчерпала свои военные запасы и свои вооруженные силы", — говорит Джон Кирби.

По оценке американской разведки, на которую ссылается Кирби, российские потери составляют 20 тыс. человек ликвидированных и более 80 тыс. раненых за пять месяцев попыток наступления армии РФ. Среди потерь также учтены российские наемники из группы "Вагнера", активно действующие вблизи Бахмута.

"Это действительно потрясающие цифры", — сказал Кирби и отметил, что потери армии РФ втрое превышают количество американских потерь во время кампании на Гуадалканале во время Второй мировой войны, ставшей переломным моментом для поражения Японии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине погиб американский морпех, защищавший Бахмут.

Также "Комментарии" писали о представителе Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого, который заявил, что количество российских сил на востоке Украины превышает численность некоторых армий Европы, в том числе Чехии и Венгрии.



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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/us-believes-russians-ukraine-have-suffered-100000-casualties-5-months-2023-05-01/
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 10:53

Тільки завдяки іншим країнам можна дізнатись правду. Збудували православну сектанську країну в якій немає нічого справжнього. Крім самої брехні і корупції Зерошенко. Хоч є загальні тенденції: цифри які дають наші корумповані треба ділити/множити на коефіцієнт від 3 до 5 щоб отримати результат близько до реального. Як у їх братній Великоросії.


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