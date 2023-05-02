Большие потери россиян вблизи Бахмута: погибли десятки тысяч

Американские спецслужбы подсчитали количество российских солдат и наемников, ликвидированных вблизи Бахмута. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.



Джон Кирби. Фото из открытых источников

Спикер Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби указал, что российская армия в декабре прошлого года начала широкое наступление в нескольких направлениях, в частности, это касалось Угледара, Бахмута, Авдеевки, Кременной. Несмотря на большое количество личного состава, Россия так и не смогла захватить ни одной стратегически важной территории в Украине во время своего наступления.

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"Попытка России осуществить зимнее наступление на Донбассе в основном из-за Бахмута провалилась. Россия исчерпала свои военные запасы и свои вооруженные силы", — говорит Джон Кирби.

По оценке американской разведки, на которую ссылается Кирби, российские потери составляют 20 тыс. человек ликвидированных и более 80 тыс. раненых за пять месяцев попыток наступления армии РФ. Среди потерь также учтены российские наемники из группы "Вагнера", активно действующие вблизи Бахмута.

"Это действительно потрясающие цифры", — сказал Кирби и отметил, что потери армии РФ втрое превышают количество американских потерь во время кампании на Гуадалканале во время Второй мировой войны, ставшей переломным моментом для поражения Японии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине погиб американский морпех, защищавший Бахмут.

Также "Комментарии" писали о представителе Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого, который заявил, что количество российских сил на востоке Украины превышает численность некоторых армий Европы, в том числе Чехии и Венгрии.