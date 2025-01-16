logo

BTC/USD

99421.12

ETH/USD

3370.81

LTC/USD

120.29

USD/UAH

42.85

EUR/UAH

44.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В США назвали ключевую цель новых ударов РФ по энергетике Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

В США назвали ключевую цель новых ударов РФ по энергетике Украины

В ISW считают, что россияне атакуют энергетику Украины, чтобы ограничить ее оборонный промышленный потенциал

сегодня, 07:23
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Атакуя украинскую энергетическую инфраструктуру большими сериями ударов, россияне пытаются разрушить энергетическую сеть Украины, ограничить ее оборонный промышленный потенциал и ослабить волю украинцев к борьбе. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW)

В США назвали ключевую цель новых ударов РФ по энергетике Украины

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

Американские аналитики отмечают, ночью и утром 15 января российские войска провели большую серию ракетных и беспилотных ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины.

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили, что российские войска запустили по Украине 74 ударных беспилотника "Шахед" и другие ударные БПЛА и 43 ракеты.

Воздушные силы заявили, что украинские оборонцы сбили 23 ракеты Х-101/55СМ, три ракеты "Калибр", четыре ракеты Х-59/69 и 47 беспилотников, а 27 беспилотников "потерялись" и не достигли своих целей.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российские удары были нацелены на украинские газовые объекты и другую энергетическую инфраструктуру.

Украинские чиновники сообщили о повреждении объектов энергетики и критической инфраструктуры в Ивано-Франковской, Харьковской и Львовской областях, а также жилых районов в Кировоградской области.

"Россия регулярно осуществляет атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру большими сериями ударов, начиная с зимы 2022-2023 годов, вероятно, пытаясь разрушить энергетическую сеть Украины, ограничить ее оборонный промышленный потенциал и ослабить волю украинцев к борьбе", – отмечают в ISW.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Минобороны РФ признались, что пытались оставить Украину без газа и электричества: что заявили.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-january-15-2025
Теги:

Новости

Все новости