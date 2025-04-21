В США назвали хитрость Путина с "пасхальным перемирием": почему ошибку повторить нельзя

Предложенное Россией "пасхальное перемирие" лишний раз актуализирует необходимость того, чтобы текст любого соглашения о прекращении огня или мире был общедоступным, официально согласованным в наступление всеми сторонами и включать надежные механизмы мониторинга. Такой главный вывод сделали американские аналитики Института изучения войны, анализируя ситуацию на фронте за период 30-часового прекращения огня.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Как обратили внимание аналитики, данные NASA Fire Information for Resource Management (FIRMS) показывают обнаруженные спутником тепловые аномалии вдоль линии фронта 20 апреля, которые могут говорить о военной активности. При этом подчеркивается, что ISW не может независимо проверить конкретные сообщения о нарушениях, сделанные российскими или украинскими источниками.

В ISW напоминают, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что по состоянию на 20:00 российские войска на "всех основных направлениях фронта" провели наземные атаки и удары беспилотников и артиллерии по украинским силам. Зеленский также заявил, что российские силы провели атаки на Сиверском, Торецком и Запорожском направлениях, при этом наиболее интенсивные наступательные операции проводились на Покровском направлении.

Эксперты обращают внимание, что в разное время 20 апреля Владимир Зеленский публично говорил о нарушениях россиянами перемирия и попытка улучшить свое положение вблизи линии фронта.

В то же время Минобороны России заявило 20 апреля, что российские силы "строго" соблюдали перемирие, и именно украинские силы наносили удары с использованием беспилотников и артиллерии по российским.

"Временное соглашение о прекращении огня в отношении ударов по гражданской инфраструктуре — и особенно общее соглашение о прекращении огня — потребует надежных механизмов мониторинга, публичных и официальных условий и четко определенных временных рамок. Кремль может продолжать использовать любые неопределенные будущие соглашения о прекращении огня, чтобы скрыть отклонение Россией предложений США и Украины о прекращении огня и обвинить Украину в нарушении условий", — подчеркивают аналитики.

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