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В США назвали главный фактор войны в Украине на ближайшие месяцы

В ближайшее время Украина и Россия приостановят активные военные операции. Но сильные снегопады и морозные температуры могут осложнить перегруппировку плохо оснащенной российской армии, утверждают американские аналитики.

16 ноября 2022, 21:50
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Автор:

Slava Kot

Американские официальные лица полагают, что в ближайшее время зима станет главным фактором в войне. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание NY Times.

В США назвали главный фактор войны в Украине на ближайшие месяцы

Украинские военные и техника. Фото: из открытых источников

Дождь и размякшая почва замедляет обе армии, утверждают американцы. Но снегопады и морозная погода могут облегчить движение грузовиков и танков. Несмотря на это холодная погода осложнит любые военные действия для российской армии, которая плохо оснащена на территории Украины, сообщают официальные лица в США.

"Вы уже видите, что плохая погода в Украине немного замедляет работу", – сказал на прошлой неделе заместитель министра обороны Колин Кал.

Из-за погодных условий военные эксперты отмечают, что война может войти в новую фазу. Также аналитики добавляют, что Российская Федерация усилит ракетные атаки по энергетической структуре, пытаясь терроризировать украинское население. Несмотря на это, американцы добавляют, что ВСУ могут начать тайную военную кампанию и возможно нанесут ответный контрудар даже на территории РФ.

"Украинцы, похоже, собираются продолжать продвигаться вперед, проводя диверсионные атаки на российские линии", – считает старший вице-президент Центра стратегических и международных исследований Сет Джонс.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о встрече президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Риши Сунака на G20, где они обсудили вопрос, кому выгодно поражение Путина в войне против Украины,

Также "Комментарии" писали о дерзком заявлении Джанни Инфантино, который предложил прекратить огонь между Украиной и Россией.



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Источник: https://www.nytimes.com/2022/11/12/us/politics/winter-ukraine-russia-war.html
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