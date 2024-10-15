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В США назвали главную цель, почему Россия вновь бьет по зерновому коридору

Оккупанты хотят помешать Украине выжить экономически во время войны, считают аналитики ISW

сегодня, 07:42
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Кравцев Сергей

Удары российской армии по гражданским судам и другой инфраструктуре зернового коридора почти наверняка направлены на подрыв уверенности Запада в способности Украины защитить коридор. Как передает портал "Комментарии", к такому выводу пришли американские аналитики Института изучения войны (ISW).

В США назвали главную цель, почему Россия вновь бьет по зерновому коридору

Россия бьет по зерновому коридору. Фото: из открытых источников

Аналитики ISW зафиксировали, что 14 октября российские войска в четвертый раз с 5 октября нанесли удар по гражданским судам, пришвартованным в украинских портах. Это часть явной российской кампании ударов, нацеленной на портовые районы с целью подорвать украинский зерновой коридор, испортить международную поддержку Украины и подтолкнуть Украину к преждевременным переговорам, убеждены аналитики Института.

"ISW недавно оценила, что российские удары по гражданским судам и другой инфраструктуре зернового коридора почти наверняка направлены на подрыв уверенности Запада в способности Украины обеспечить и защитить коридор, повлиять на текущие западные дискуссии о долгосрочной поддержке Украины и помешать Украине выжить экономически во время войны", — говорится в отчете.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские войска значительно усилили ракетные удары по Одессе, украинской портовой инфраструктуре в Черном море. Фиксируются даже удары по гражданским судам. Эксперты считают, что Кремль снова пытается нанести ущерб экономике Украины и нарушить экспорт. Об этом пишет The New York Times.

В материале отмечается, что по сообщениям Миссии ООН по наблюдению за соблюдением прав человека в Украине через несколько недель оккупанты убили 14 человек и ранили еще 28 мирных жителей. 

СМИ пишет, что удары по кораблям были направлены в основном на суда "под флагами небольших стран, которые вряд ли примут ответные меры против России". К примеру, пострадали контейнеровоз под флагом Палау и судно под флагом Сент-Китс и Невис. Главный представитель Европейской комиссии по внешним связям обвинил Россию в использовании оружия против "поставок продовольствия из Украины".




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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-october-14-2024
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