Зачем Путин снова дал команду бить по портовой инфраструктуре Украины: детали

Российские войска значительно усилили ракетные удары по Одессе, украинской портовой инфраструктуре в Черном море. Фиксируются даже удары по гражданским судам. Эксперты считают, что Кремль снова пытается нанести ущерб экономике Украины и нарушить экспорт. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет The New York Times.

Россияне ударили по портовой инфраструктуре Одесской области. Фото: из открытых источников

В материале отмечается, что по сообщениям Миссии ООН по наблюдению за соблюдением прав человека в Украине через несколько недель оккупанты убили 14 человек и ранили еще 28 мирных жителей.

СМИ пишет, что удары по кораблям были направлены в основном на суда "под флагами небольших стран, которые вряд ли примут ответные меры против России". К примеру, пострадали контейнеровоз под флагом Палау и судно под флагом Сент-Китс и Невис. Главный представитель Европейской комиссии по внешним связям обвинил Россию в использовании оружия против "поставок продовольствия из Украины".

"Россия напрямую нацеливается на поставку продовольствия наиболее нуждающимся людям. Все эти действия являются вопиющим нарушением международного права и должны быть немедленно прекращены", – говорится в материале.

Журналисты отмечают, что украинское правительство заявляет, что эти удары направлены на снижение экспортного потенциала Украины, для зерна осуществляется в основном морским путем. От этого прежде всего страдают развивающиеся страны и Европа. В общей сложности около 40 стран получают украинское зерно, в том числе в Африке, Китае и на Ближнем Востоке, а также в Европе.

В настоящее время украинские фермеры и экспортеры серьезно обеспокоены этой ситуацией, поскольку сельскохозяйственный сектор является ключевым источником доходов для бюджета Украины, заявляет заместитель председателя "Украинского аграрного совета" Денис Марчук. Он отмечает, что если России удастся "выбить" Украину из этого процесса, оккупанты смогут заключать выгодные соглашения по продаже собственного урожая и пополнять бюджет для военных целей.

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