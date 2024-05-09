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В США назвали две цели последних массированных атак РФ на Украину

Россия хочет снизить эффект от прибытия новой партии помощи от США

сегодня, 07:15
Автор:
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Кравцев Сергей
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Последними ударами страна-агрессор пытается поразить энергосистему и истощенную ПВО Украины перед прибытием американской помощи в сфере безопасности. Как передает портал "Комментарии", к такому мнению пришли американские аналитики Института изучения войны.

В США назвали две цели последних массированных атак РФ на Украину

Удары по энергетике Украины. Фото: из открытых источников

В ISW отмечают, что в ночь с 7 на 8 мая российские войска осуществили масштабные удары ракетами и с беспилотников по объектам украинской энергетической инфраструктуры, продолжая давить на истощенную систему противовоздушной обороны Украины накануне прибытия масштабной помощи со стороны США и Запада в сфере безопасности.

Эксперты считают, что это уже пятый крупномасштабный российский ракетный и дроновый удар по украинской энергетической инфраструктуре с 22 марта 2024 года.

Кроме того, говорится в обзоре, войска РФ также усилили удары по украинской транспортной инфраструктуре в последние недели, очевидно, пытаясь вывести из строя украинские наземные линии связи и ограничить поток ожидаемой американской помощи в сфере безопасности на фронте.

Российские войска продолжают интенсивно атаковать украинские энергетические объекты ограниченными сериями крупных ракетных ударов и ударов с беспилотников, что свидетельствует о том, что Россия отдает предпочтение усилиям, направленным на разрушение энергетической сети. Или же имеет целью использовать большее количество ракет, чтобы ослабить украинскую систему противовоздушной обороны в непосредственной близости к энергетическим объектам и нанести им значительный ущерб.

Читайте также на портале "Комментарии" — ситуация на военных фронтах российско-украинской войны остается сложной. Агрессор продолжает наносить массированные ракетно-дроновые удары, пытается развить тактически успехи на земле, особенно в Донецкой области. Портал "Комментарии" обсудил с экспертами текущее состояние и перспективы российско-украинской войны.




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Источник: https://www.pravda.com.ua/ed/main-frame/news/663c3ae13f63d/bookmark_v6news/msgtype_inform/ISW
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