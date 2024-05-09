В США назвали две цели последних массированных атак РФ на Украину

Последними ударами страна-агрессор пытается поразить энергосистему и истощенную ПВО Украины перед прибытием американской помощи в сфере безопасности. Как передает портал "Комментарии", к такому мнению пришли американские аналитики Института изучения войны.

Удары по энергетике Украины. Фото: из открытых источников

В ISW отмечают, что в ночь с 7 на 8 мая российские войска осуществили масштабные удары ракетами и с беспилотников по объектам украинской энергетической инфраструктуры, продолжая давить на истощенную систему противовоздушной обороны Украины накануне прибытия масштабной помощи со стороны США и Запада в сфере безопасности.

Эксперты считают, что это уже пятый крупномасштабный российский ракетный и дроновый удар по украинской энергетической инфраструктуре с 22 марта 2024 года.

Кроме того, говорится в обзоре, войска РФ также усилили удары по украинской транспортной инфраструктуре в последние недели, очевидно, пытаясь вывести из строя украинские наземные линии связи и ограничить поток ожидаемой американской помощи в сфере безопасности на фронте.

Российские войска продолжают интенсивно атаковать украинские энергетические объекты ограниченными сериями крупных ракетных ударов и ударов с беспилотников, что свидетельствует о том, что Россия отдает предпочтение усилиям, направленным на разрушение энергетической сети. Или же имеет целью использовать большее количество ракет, чтобы ослабить украинскую систему противовоздушной обороны в непосредственной близости к энергетическим объектам и нанести им значительный ущерб.

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