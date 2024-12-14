В США назвали две цели новых российских атак на энергетику Украины

Как передает портал "Комментарии", эксперты Института изучения войны считают, что серия российских ударов по украинским энергетическим объектам является частью более широкой кампании, направленной на замораживание Украины зимой и принятие политических решений, выгодных Кремлю.

Удары по энергетике Украины. Фото: из открытых источников

В ISW отмечают, что серия российских ударов по украинским энергетическим объектам является частью более широкой кампании, направленной на то, чтобы заморозить Украину зимой 2024-2025 годов и заставить Украину и Запад к принятию политических решений, выгодных России.

"Министерство обороны России заявило, что российские войска провели удар 12-13 декабря в ответ на удар Украины по Таганрогу, Ростовская область, 11 декабря с использованием предоставленных Западом ATACMS, хотя российские войска, вероятно, планировали провести такой удар независимо от этого, и им удобно использовать удар 11 декабря для оправдания текущих российских ударов по объектам критической инфраструктуры в Украине", – говорится в отчете.

Аналитики отмечают, что этот российский месседж, вероятно, направлен на то, чтобы успокоить призывы российского ультранационалистического сообщества к возмездию за украинские удары по России, и имеет целью поддержать кампанию рефлексивного контроля Кремля, направленную на то, чтобы заставить западные страны принимать решения об использовании Украиной оружия, предоставленного Западом, и будущих мирных переговоров на выгодных для России условиях.

Эксперты добавляют, что украинские удары по военным аэродромам в России и российским системам ПВО в ближних тыловых районах могут привести к уменьшению количества российских воздушных операций и ударов авиабомбами по Украине. Ведь, по их мнению, угроза украинских ударов по российским аэродромам в зоне действия систем ATACMS и Storm Shadow может заставить российских военных базировать самолеты на аэродромах, расположенных дальше вглубь России, и усложнить способность России наносить удары по Украине с использованием авиабомб.

Вместе с тем целенаправленная кампания ударов по российской ПВО призвана ухудшить ее, особенно над оккупированной частью Украины, чтобы уменьшить российские бомбардировки прифронтовых районов и тыловых украинских городов.

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