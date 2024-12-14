В США назвали две цели новых российских атак на энергетику Украины

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Кравцев Сергей
Как передает портал "Комментарии", эксперты Института изучения войны считают, что серия российских ударов по украинским энергетическим объектам является частью более широкой кампании, направленной на замораживание Украины зимой и принятие политических решений, выгодных Кремлю.
Удары по энергетике Украины. Фото: из открытых источников
В ISW отмечают, что серия российских ударов по украинским энергетическим объектам является частью более широкой кампании, направленной на то, чтобы заморозить Украину зимой 2024-2025 годов и заставить Украину и Запад к принятию политических решений, выгодных России.
Аналитики отмечают, что этот российский месседж, вероятно, направлен на то, чтобы успокоить призывы российского ультранационалистического сообщества к возмездию за украинские удары по России, и имеет целью поддержать кампанию рефлексивного контроля Кремля, направленную на то, чтобы заставить западные страны принимать решения об использовании Украиной оружия, предоставленного Западом, и будущих мирных переговоров на выгодных для России условиях.
Эксперты добавляют, что украинские удары по военным аэродромам в России и российским системам ПВО в ближних тыловых районах могут привести к уменьшению количества российских воздушных операций и ударов авиабомбами по Украине. Ведь, по их мнению, угроза украинских ударов по российским аэродромам в зоне действия систем ATACMS и Storm Shadow может заставить российских военных базировать самолеты на аэродромах, расположенных дальше вглубь России, и усложнить способность России наносить удары по Украине с использованием авиабомб.
Вместе с тем целенаправленная кампания ударов по российской ПВО призвана ухудшить ее, особенно над оккупированной частью Украины, чтобы уменьшить российские бомбардировки прифронтовых районов и тыловых украинских городов.
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