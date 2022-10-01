В США назвали два варианта ядерных ударов РФ по Украине: куда может ударить Путин

Военные аналитики Института изучения войны не готовы делать прогнозы, когда и при каких обстоятельствах президент РФ Путин может отдать приказ об использовании ядерного оружия в Украине. Потому как это будет исключительно "личное решение" российского президента. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Специалисты считают, что Путин хочет заморозить конфликт на нынешних линиях фронта и дать время российской мобилизации для восстановления российских сил.

Вместе с тем Институт изучения войны указывает, что не может предсказать, когда РФ может применить ядерное оружие, потому что это будет "личное решение" Путина.

Вместо угроз применением ядерным оружием Кремль будет пытаться достичь своих целей путем частичной мобилизации и энергетическим давлением в зимний период.

Однако стабилизировать фронт и заморозить конфликт необученными новобранцами у Путина не получится, указывают аналитики.

Все же, если Путин попытается ударить по Украине ядерным оружием (например, провести атаку против одного или нескольких городов или объектов критической инфраструктуры), это не заставит Украину или Запад сдаться, а скорее будет "грандиозной авантюрой".

По словам аналитиков, у Путина есть два основных варианта применения тактического ядерного оружия: нанесение ударов по ключевым наземным линиям связи и командным пунктам, чтобы парализовать контрнаступление ВСУ, и/или нанесения ударов по крупным скоплениям украинских сил вблизи линии соприкосновения. Однако "одно ядерное оружие не будет решающим против любой из этих целей".

"Путину, очевидно, надо будет применить несколько тактических ядерных вооружений по всей Украине, чтобы достичь значительных результатов и подорвать способность Украины проводить контрнаступление. Масштабы применения ядерного оружия, вероятно, повысят риск ответного удара Запада, что, в свою очередь, увеличит потенциальные потери, которые Путину придется соотнести с краткосрочными выгодами", — говорится в анализе.

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Также издание "Комментарии" писало — российский диктатор путин выступил 30 сентября с очередным обращением, в котором, среди прочего, заявил об аннексии новых украинских территорий (временно оккупированные части Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей), а также разразился угрозами и критикой в адрес Украины и Запада. Что можно сказать по итогам этого обращения? Журналисты "Комментариев" с этим вопросом обратилось к экспертам.





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