В США назвали два города, которые хотят захватить россияне, чтобы растянуть силы ВСУ

Военное командование РФ активизирует попытки захватить Курахово и Угледар в Донецкой области, чтобы не допустить передислокации украинских войск для усиления обороны Покровска. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Американские аналитики отметили, что в последнее время российские войска активизировали наступательные усилия, направленные на ликвидацию широкого выступления к западу и юго-западу от Донецка, а также продвижение к трассе Н-15 (Донецк — Запорожье) и вдоль нее.

В ISW убеждены, что скоординированные российские наступательные операции с южного фланга на Покровском направлении на западный фланг обороны ВСУ вокруг Угледара, вероятно, имеют целью усилить давление на украинские силы, которые обороняются на западе Донецкой области, и создать условия для дальнейших успехов в приоритетных наступательных усилиях РФ на Покровском направлении.

Эксперты подчеркивают, по состоянию на 1 сентября россияне существенно активизировали свои наступательные операции вблизи Угледара к юго-западу от Донецка и на сегодняшний день достигли незначительных тактических успехов в этом районе.

Опубликованные 5 сентября геолокационные кадры, указывают на то, что российские войска недавно продвинулись в центр Пречистовки к западу от Угледара во время механизированного штурма силами около роты.

Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 5 сентября, демонстрируют, что военнослужащие 40-й морской пехотной бригады поднимают российский флаг в северо-западной части Пречистовки. Это свидетельствует о том, что российские войска, вероятно, захватили этот населенный пункт.

Согласно сообщениям, российские войска продвинулись к окраинам Украинска и приближаются к окраинам Горняка, и захват этих городов позволит российским войскам атаковать Курахово – важный украинский оборонительный узел на фронте к западу и юго-западу от Донецка — с севера, а также с востока от Красногоровки и Максимильяновки.

"Интенсификация действий России под Угледаром, вероятно, имеет целью потеснить западный фланг украинской обороны в районе к западу и юго-западу от Донецка, в то время как российские войска приближаются к Курахово на восточном фланге", — говорится в отчете ISW.

Читайте также на портале "Комментарии" — что изменил в войне прорыв ВСУ в Курскую область: в США дали объяснение.



