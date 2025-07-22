В США дали прямой ответ: когда Россия сядет за стол переговоров

Только надлежащая военная помощь Украине союзниками, а также значительные военные неудачи заставят российского диктатора Владимира Путина "пересмотреть способность России военно победить Украину и привести его за стол переговоров". Как передает портал "Комментарии", к такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW).

Переговоры в Стамбуле. Фото: из открытых источников

Американские эксперты приводят заявление министр обороны Великобритании Джон Хилли, который объявил во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины 21 июля о "50-дневной кампании" по вооружению Украины и содействию посадить за стол переговоров правителя России Владимира Путина. Хили отметил, что группе необходимо воспользоваться заявлением президента США Дональда Трампа ввести "жесткие" 100-процентные вторичные тарифы на торговых партнеров России, если в течение 50 дней с 14 июля не будет достигнуто мирное урегулирование, которое способствовало бы прекращению войны России в Украине.

"ISW последовательно оценивает, что только значительные неудачи России на поле боя, возможные благодаря своевременной и достаточной военной помощи Запада украинским силам, заставят Путина пересмотреть способность России военно победить Украину и приведут его за стол переговоров", – говорится в отчете.

Аналитики отмечают, что такие поражения "не произойдут за несколько недель" и, вероятно, потребуют нескольких месяцев или "сезонов военных кампаний", при условии, что Запад обязуется должным образом оснастить и помочь украинским силам до такой степени, чтобы Украина могла успешно проводить необходимые операции.

Эксперты также обращают внимание, что решение Кремля направить ту же переговорную группу "среднего уровня" на предстоящий третий раунд переговоров свидетельствует о том, что незаинтересованность России в мирных переговорах остается на том же уровне, что и прежде.

ISW продолжает оценивать, что Кремль остается настроенным на затягивание мирных переговоров для поддержки продолжения наступательных операций в Украине и получения дополнительных уступок от Украины и Запада.

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