В США дали прогноз, когда у России закончатся запасы танков и она не сможет продолжать войну

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Страна-агрессор приспособилась к новой тактике ведения войны и все чаще использует на поле боя в Украине быстрые мотоциклы и вездеходы. Запасов танков и бронетехники у российской армии может хватить максимум до конца текущего года. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).
Танк РФ. Фото: из открытых источников
Аналитики сослались на источник в соцсетях, который следит за оборудованием на российских военных складах с помощью спутниковых снимков. Он поделился обновленной оценкой нескольких складов с танками и бронетехникой 15 июня.
Источник, в частности, озвучил данные, что на складах РФ хранится 46% ее довоенных запасов танков, а также 42% таких запасов БМП и 48% запасов БТР.
Аналитик обратил внимание на то, что в конце декабря 2024 года у России оставалось 47% довоенных запасов танков, 52% — БМП и 45% — БТР.
По словам аналитиков, российские войска все чаще используют мотоциклы и вездеходы (ATV) вместо бронетехники на линии фронта.
Читайте также на портале "Комментарии" — на Западе прогнозируют, что Трамп введет санкции против России: когда ждать.
Новости