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На Западе прогнозируют, что Трамп введет санкции против России: когда ждать

Трамп испытывает "неуважение" от Путина, не идущего на окончание войны в Украине.

сегодня, 15:00
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Автор:
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Slava Kot

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен призвала к новому пакету санкций против России добавить пункт о снижении цены на российскую нефть. Это решение требует согласования не только со странами ЕС, но и с G7, в частности Соединенными Штатами, пока не выразившими поддержку новых ограничений для РФ.

На Западе прогнозируют, что Трамп введет санкции против России: когда ждать

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Урсула фон дер Ляен считает, что снижение лимита цен на российскую нефть с 60 до 45 долларов может оказать серьезное давление для России, в том числе финансирование ее армии. Это предложение поддерживает Великобритания и ряд европейских стран.

Однако от США не было ответа, а Трамп неоднократно заявлял, что против санкций, потому что они могут повлиять на мирный процесс. Но, бывший помощник Трампа по национальной безопасности в Белом доме Фред Флейтц считает, что президент США может изменить свое мнение. По его словам, Трамп испытывает "неуважение" от российского диктатора Владимира Путина, уклоняющегося от мирных переговоров.

"Существует большая вероятность, что в течение следующих нескольких недель Трамп завершит дипломатические переговоры и введет санкции против России. Но Трамп будет держать дверь открытой для возобновления переговоров", — сказал Флейтц.

Несмотря на положительную оценку, Флейц отмечает, что Трамп также "ненавидит Европейский союз".

Напомним, что 16-17 июня в Канаде проходит саммит G7 на котором могут обсудить вопросы санкций в отношении РФ. Однако если страны "Группы семи" не согласятся на снижение потолка цен на российскую нефть, вероятно, ЕС не будет включать этот пункт самостоятельно в 18-й пакет санкций.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский и Трамп встретятся на полях саммита G7 в Канаде.

Также "Комментарии" писали о премьере Словакии Роберте Фицо, который поставил новые условия для санкций ЕС против России.



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Источник: https://www.politico.eu/article/europe-g7-canada-kier-starmer-tariffs-middle-east/
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