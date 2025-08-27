logo

BTC/USD

111351

ETH/USD

4611.6

USD/UAH

41.4

EUR/UAH

48.27

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В США дали ответ, примет ли Путин предложения США и Европы гарантий безопасности Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

В США дали ответ, примет ли Путин предложения США и Европы гарантий безопасности Украины

Пока на Западе активно обсуждают гарантии безопасности Украины, Кремль дает понять, что это все пустая трата времени

27 августа 2025, 07:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Путинский режим не примет предложения Вашингтона и Брюсселя по гарантиям безопасности Украины. К такому мнению пришли американские аналитики Института изучения войны (ISW).

В США дали ответ, примет ли Путин предложения США и Европы гарантий безопасности Украины

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Эксперты уточнили, что, по данным FT, в ходе обсуждения гарантий безопасности для Украины представители США сказали европейским собеседникам, что готовы предоставить "стратегические средства".

"Кремль в последние недели неоднократно отвергал присутствие войск из стран НАТО как часть любых гарантий безопасности для Украины", – говорится в детальном анализе.

Аналитики уточняют, что, по данным FT, в ходе обсуждения гарантий безопасности для Украины представители США сказали европейским собеседникам, что готовы предоставить "стратегические средства".

Однако, по мнению аналитиков, Россия не воспримет подобные гарантии безопасности для Украины.

В этой связи в отчете напомнили, что высокопоставленные путинские чиновники неоднократно отбрасывали западные гарантии безопасности для Украины, а именно присутствие войск из стран НАТО как часть таких гарантий.

Министр иностранных дел России Лавров недавно заявил, что западные государства, включая Соединенные Штаты, не должны отвечать за безопасность Украины после прекращения боевых действий.

"Кремль, вероятно, отвергнет предложение США и Европы по гарантиям безопасности, подобно тому, которое, как сообщается, обсуждают американские и европейские чиновники", – считают американские эксперты.

Читайте также на портале "Комментарии" — способны ли гарантии безопасности для Украины сломать планы Путина: что нужно учесть. Эксперты проанализировали ситуацию.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-august-26-2025
Теги:

Новости

Все новости