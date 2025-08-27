В США дали ответ, примет ли Путин предложения США и Европы гарантий безопасности Украины

Путинский режим не примет предложения Вашингтона и Брюсселя по гарантиям безопасности Украины. К такому мнению пришли американские аналитики Института изучения войны (ISW).

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Эксперты уточнили, что, по данным FT, в ходе обсуждения гарантий безопасности для Украины представители США сказали европейским собеседникам, что готовы предоставить "стратегические средства".

"Кремль в последние недели неоднократно отвергал присутствие войск из стран НАТО как часть любых гарантий безопасности для Украины", – говорится в детальном анализе.

Однако, по мнению аналитиков, Россия не воспримет подобные гарантии безопасности для Украины.

В этой связи в отчете напомнили, что высокопоставленные путинские чиновники неоднократно отбрасывали западные гарантии безопасности для Украины, а именно присутствие войск из стран НАТО как часть таких гарантий.

Министр иностранных дел России Лавров недавно заявил, что западные государства, включая Соединенные Штаты, не должны отвечать за безопасность Украины после прекращения боевых действий.

"Кремль, вероятно, отвергнет предложение США и Европы по гарантиям безопасности, подобно тому, которое, как сообщается, обсуждают американские и европейские чиновники", – считают американские эксперты.

