В США дали ответ, что будет с ЧВК "Вагнер" после бунта Пригожина

Будущее ЧВК "Вагнер" после попытки вооруженного восстания пока неясно, но она, скорее всего, не будет включать Евгения Пригожина и может не продолжать существовать как отдельная или единая организация. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны.

ЧВК "Вагнера". Фото: из открытых источников

Американские аналитики обращают внимание, что Путин в своем обращении заявил, что настоящим врагом России является Украина, и различил бойцов ЧВК "Вагнер" и организаторов вооруженного восстания, предположительно Пригожина и лояльных Пригожину.

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"Путин мог арестовать командование ЧВК" Вагнер "за государственную измену, но вместо этого предложил простить и интегрировать войска ЧВК "Вагнер", что указывает на то, что ему нужна обученная и эффективная рабочая сила", — говорится в отчете.

В ISW отмечают, что Кремль имеет целью привлечь силы "Вагнера" в российское Минобороны, но непонятно, как планируется интегрировать "вагнеровцев" в военную структуру. Кремль может разделить войска "Вагнера", которые действуют в Украине, чтобы усилить существующие воинские формирования, или заставить их зарегистрироваться в ЧВК, связанных с МО России.

"Кремль может решить сохранить структуру "Вагнера" исключительно для поддержки операций в Африке или на Ближнем Востоке и разделить группу войск ЧВК "Вагнер" в Украине. Подобные сценарии могут повлиять на моральный дух и боеспособность сил ЧВК "Вагнер", — отмечается в отчете.

Кроме того, в ISW отмечают, что, очевидно, глава "Вагнера" Евгений Пригожин попытался преуменьшить значение своего вооруженного восстания 26 июня в своем первом заявлении после провала восстания, вероятно, пытаясь защититься от обвинений в попытке государственного переворота против Путина.

Отметим, 23 июня главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин от словесной конфронтации с верхушкой Минобороны РФ в лице министра Сергей Шойгу и руководителя Генштаба Валерия Герасимова перешел к активным действиям. Пригожин обвинил "миноборонцев" в ракетном ударе по тыловой базе "Вагнера", на улицах российских городов появилась военная техника, "вагнеровцы" взяли админздания (в том числе минобороны) в Ростове, требуя "голов" Шойгу и Герасимова. Что произошло и почему? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

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