В США больше нет предостережений. Украина может получить оружие, о котором мечтала

В последние два года Администрация Джо Байдена под разными предлогами отказывалась отправлять Украине ракеты большой дальности. Как отмечает издание, официальные лица опасались, что ВСУ могут использовать их для нанесения удара по Крыму или территории России, что неизбежно приведет к эскалации "конфликта". Однако вроде бы сейчас мнение американских чиновников изменилось.

Ракета ATACMS

Как сообщает NBC News , якобы в Вашингтоне сейчас работают над тем, чтобы передать Украине ракеты большой дальности. Журналисты напоминают, что в конце 2023 г. американцы начали процесс поставок Украине армейских тактических ракетных систем, известных как ATACMS. Однако они поставляли исключительно более старые системы средней дальности.

"По словам чиновников, сейчас США склоняются к отправке новой версии ракеты большей дальности, которая позволит Украине нанести удар дальше контролируемого Россией Крымского полуострова",

– говорится в публикации.

Хотя представители Пентагона сообщили NBC News, что у США ограничен запас ATACMS и что они вряд ли отправят их в Украину без денег для пополнения запасов США. Однако, как отметили чиновники, на которые ссылается издание, если Конгресс одобрит увеличение финансирования Украины, то можно будет включить дальнобойные ракеты в один из первых пакетов военной помощи.

Если же помощь в ближайшее время не будет одобрена, то американские чиновники не исключают, что Вашингтон может попросить союзников предоставить Украине ракеты и пополнить запасы ATACMS.

Напомним, "Комментарии" рассказывали, что поставкой Украине дальнобойных ракет ATACMS США показывают, что Вашингтон выполняет свои обязательства перед украинским народом и готов и дальше поддерживать Киев в войне против РФ. После того, как Украина получила это мощное оружие, есть два вопроса, которые интересуют многих украинцев. Первое – что нужно для перехвата ракет ATACMS и есть ли это в России? Второе – будет ли атакован Крымский мост ATACMS? Издание "Комментарии" попыталось найти ответы на эти вопросы, изучив мнения экспертов.





