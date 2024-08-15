В список тем о переговорах с Россией добавили новый пункт: о чем он

Как заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, в результате операции ВСУ в Курской области уже произошли существенные изменения в мировом информационном поле. По его словам, самые громкие критики западной поддержки Украины, главные сторонники немедленного мира на российских условиях, величайшие проповедники деэскалации – все они демонстративно притихли.

Переговоры Украины и РФ

"Изменения линии фронта показали, насколько эффективно инвестируется военная и финансовая помощь. Деэскалация работает, определенное принуждение к миру действует, противник правильно реагирует только на применение грубой силы. Наконец-то добавлена новая, справедливая тема потенциальных переговоров – о территориальной целостности РФ", подчеркнул Подоляк.

По его словам, чувствуется, как успехи на одном участке фронта поднимают моральный дух повсюду: среди украинских военных и в тылу соответственно угнетенные россияне.

Специальная операция внезапно оказалась для них полноценной войной, и они теряют не только жизнь людей, на которых им безразлично, но и целые районы с десятками населенных пунктов. Цена войны быстро растет, остатки репутации исчезают", – говорит Подоляк.

Впрочем, по его словам, Украина еще очень далеко от справедливого мира.

"Никакие потери – пока – не изменяют намерения Кремля уничтожить украинскую государственность и нацию. Но Украина свой очередной ход совершила. Теперь пора приложиться нашим союзникам", — подытожил советник главы Офиса президента.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Беларуси Александр Лукашенко призвал Украину и Россию провести мирные переговоры и остановить войну, которую он назвал драчкой.



