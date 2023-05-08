В соцсетях пишут об выключении света: в "Укрэнерго" объяснили, что происходит

Фейки об отключении света в Украине (фото из открытых источников)

8 мая в социальных сетях начали появляться сообщения о якобы введении в Украине графиков отключения света. Но оказалось, что это фейковая информация. Об этом сообщают в "Укрэнерго" .

В компании сообщили, что в соцсетях появилась новая, пока небольшая, волна желающих манипулировать на чувствительной теме электроснабжения.

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А отдельные Telegram-каналы даже сделали фейковое сообщение о придуманных ими графиках отключения света, которые якобы можно увидеть, подписавшись на их канал.

Для достоверности в сообщениях даже называли компанию "Укрэнерго" и придумали дату начала якобы отключений. Но это все ложь. Защититься от таких фейков можно, получая информацию только из проверенных источников.

Потребителям сообщили, что "Укрэнерго" имеет официальные страницы в Telegram и Facebook.

"Пока оснований говорить о введении графиков отключений нет", — уверяют в компании.





Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в России оштрафовали Википедию за "фейки" о войне в Украине. Wikimedia Foundation, которой принадлежит онлайн-энциклопедия Wikipedia получила приговор Московского суда из-за "фейков о российской армии". Теперь компания должна заплатить два миллиона рублей. Россия оштрафовала Wikimedia Foundation за то, что компания не удалила информацию из онлайн-энциклопедии "Википедия", которую российские власти называют "фейками" о своих военных действиях в Украине. Согласно постановлению российского суда, "Википедия" якобы имела ложную информацию о действиях российской армии на территории Запорожской области во время ее оккупации. В общей сложности Wikimedia Foundation уже получила три штрафа от российских судов, включая последнее.