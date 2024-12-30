В СНБО заявили, хочет ли Путин завершения войны

Россияне продолжают войну в Украине, продвигаются по направлениям и накапливают оружие и живую силу для ударов по Украине. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

По его словам, Путин хочет, чтобы война продолжалась, и нет предпосылок для того, что РФ пытается завершить нападение на Украину.

"Война продолжается. Россияне пытаются двигаться на Покровском направлении, цепляться за острова на Херсонщине, шахеды – летать. Не стоит смотреть на уменьшение количества – они накапливают дроны, потому что у них произошло определенное логистическое провисание вследствие удачных ударов по местам производства и хранения комплектующих к шахедам, отсюда и снижение количества в воздухе. У россиян накоплено много ракет разных типов, в частности, Х-101 и Калибр, а также баллистика для нанесения ударов. Как и говорил, считаю, что враг не хочет завершения войны и делает все, чтобы она продолжалась", – подчеркнул Коваленко.

Напомним, портал "Комментарии" писал, как польский чиновник предложил запретить въезд военным ВСУ на территорию Польши по окончании войны в Украине.

Депутат Конфедерации Витольд Туманович ответил, что в отношении российско-украинской войны есть два фундаментальных вопроса, на которые Польша непременно должна обратить внимание. Во-первых, ни одного польского солдата в Украине, а во-вторых, обеспечить, чтобы регулярные украинские солдаты не приезжали в Польшу.

Туманович отметил, что сейчас об этом мало говорят в публичном пространстве, но призванные в армию и отправленные на длительную войну потенциально представляют угрозу после ее окончания, если их пустят в Польшу.

"Мы прекрасно знаем, что происходит с бойцами, которых уже нет на фронте. К сожалению, они склонны к организованной преступности, поэтому мы не можем разрешить им приехать в Польшу", — подчеркнул он.