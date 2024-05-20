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В СНБО заинтриговали заявлением: подготовка к переговорам относительно окончания войны уже идет

Секретарь СНБО Литвиненко заявил: Украина осознает, что война кончится переговорами, работа в этом направлении уже ведется

сегодня, 16:12
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Кравцев Сергей
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Украина прекрасно осознает, что война, которая сейчас идет на нашей территории, закончится переговорами. Именно поэтому подготовила и продвигает формулу мира президента Владимира Зеленского. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время Форума региона Балтийского моря: "НАТО 2024 и Арктическая Европа" сделал секретарь СНБО Александр Литвиненко.

В СНБО заинтриговали заявлением: подготовка к переговорам относительно окончания войны уже идет

Александр Литвиненко. Фото из открытых источников

"Украина четко осознает, что война закончится переговорами. И поэтому была подготовлена и продвигается формула мира президента Зеленского. Наша позиция очень проста и убежден, она будет поддержана участниками Саммита мира в Швейцарии в июне 2024 года. Это настоящий дипломатический трек, который имеет все шансы способствовать достижению справедливого мира", – заявил Литвиненко.

Секретарь СНБО также добавил, что Украина нуждается "не в перемирии на 2 года, а в устойчивом мире на десятилетия, который бы сделал возможным развитие Украины". Он также выразил надежду, что на нынешнем Вашингтонском саммите НАТО Украина получит приглашение в Альянс.

По словам чиновника, власти хорошо понимают, что вступление не состоится завтра, но уже приглашение охладит много горячих голов в РФ. Оно будет способствовать деэскалации, а не станет конфронтационным шагом. Опыт Бухарестского саммита 2008 года четко доказал – в отношениях с Путиным четкая определенность стабилизирует ситуацию, а ее отсутствие — провоцирует Россию на агрессивные шаги.

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