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В СНБО рассказали, как Украина вынуждает РФ отказаться от захватнической войны

Киев вынуждает Россию отказаться от захватнической войны в Украине, об этом в интервью The Economist рассказал секретарь СНБО Александр Литвиненко. По его словам, речь идет об ударах по российским НПЗ

сегодня, 19:07
Автор:
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Ткачик Олеся
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Удары беспилотниками вглубь территорий страны-агрессора России являются составной частью стратегии принуждения Кремля отказаться от нападения на Украину, об этом заявил Александр Литвиненко.

В СНБО рассказали, как Украина вынуждает РФ отказаться от захватнической войны

Александр Литвиненко

По его словам, такие операции предназначены ограничить пространство для маневра кремлевского диктатора Владимира Путина и убедить российское общество и элиту в том, что продолжение войны обходится дороже ее прекращения.

При этом секретарь СНБО подчеркнул, что удары затрагивают только военные объектамы, такие как корабли, самолеты и нефтяная инфраструктура.

Как отметил Литвиненко, такие действия экономически выгодны, поскольку наносят значительный ущерб российским военным объектам при минимальных затратах.

При этом секретарь СНБО рассказал, что, например, только один удар по вражескому аэродрому может повредить семь, десять или даже пятнадцать самолетов. Каждый из них, говорит Литвиненко, стоит более 30 миллионов долларов.

"Мы можем провести операцию, которая будет стоить менее 2 миллионов долларов. Это фантастически рентабельно"
, – подчеркнул секретарь СНБО.

В свою очередь, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что ударами по нефтеперерабатывающим заводам в РФ не вызывают проблем на глобальном рынке энергоносителей. Кулеба напомнил о необходимости поддержки украинской противовоздушной обороны.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что американские топ-чиновники заявили, что не поддерживают Украину в том, что она наносит удары по российским НПЗ. В частности, Украине даже рекомендовали этого не делать, чтобы не было эскалации в войне, а также, чтобы не повлечь за собой рост цен на бензин. В Украине от таких предложений отказались и заявили, что международное право не запрещает уничтожать цели на территории врага, способствующих его захватнической войне.




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Источник: https://www.economist.com/europe/2024/04/15/as-russias-attacks-step-up-ukraine-fears-waning-western-support
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