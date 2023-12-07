В СНБО отреагировали на провальное голосование в Сенате США

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Кравцев Сергей
Независимо от того, как в той или иной стране проголосовали за выделение средств на поддержку Украины, Киев не откажется от защиты ни одного клочка своей земли. Как передает портал "Комментарии", об этом в сети X (Twitter) написал секретарь СНБО Алексей Данилов.
Алексей Данилов. Фото: из открытых источников
В частности, секретарь СНБО подчеркнул, что "с каждым днем, с каждым трудным, но нужным уроком, мы взрослеем и становимся более крепкими".
По словам Алексея Данилова, несмотря на человеческий прогресс в мире, снова главным приоритетом становится сила, и поэтому ВСУ являются и остаются нашим лучшим гарантом безопасности, надежной страховкой от угрозы стать заложниками меняющейся политической конъюнктуры и невыполнения взятых международных обязательств по безопасности.
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