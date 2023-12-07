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В СНБО отреагировали на провальное голосование в Сенате США

Секретарь СНБО призывает проявлять спокойствие и твердость

сегодня, 11:07
Автор:
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Кравцев Сергей
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Независимо от того, как в той или иной стране проголосовали за выделение средств на поддержку Украины, Киев не откажется от защиты ни одного клочка своей земли. Как передает портал "Комментарии", об этом в сети X (Twitter) написал секретарь СНБО Алексей Данилов. 

В СНБО отреагировали на провальное голосование в Сенате США

Алексей Данилов. Фото: из открытых источников

"Спокойствие и твердость. Независимо от того, кто, где и как проголосовал в любой стране мира, мы не прекратим защищать наше государство, мы не откажемся от ни одного клочка нашей земли и не простим ни одного убитого или искалеченного. Мы сосредоточимся, сделаем выводы, перезарядим оружие и будем дальше уничтожать российское чудовище", — написал Данилов.


В частности, секретарь СНБО подчеркнул, что "с каждым днем, с каждым трудным, но нужным уроком, мы взрослеем и становимся более крепкими".

По словам Алексея Данилова, несмотря на человеческий прогресс в мире, снова главным приоритетом становится сила, и поэтому ВСУ являются и остаются нашим лучшим гарантом безопасности, надежной страховкой от угрозы стать заложниками меняющейся политической конъюнктуры и невыполнения взятых международных обязательств по безопасности.                                                        

Читайте также на портале "Комментарии" - вопрос помощи Украине: стало известно, как проголосовал Сенат США.                                                     

Также издание "Комментарии" сообщало – США будут вместе с Украиной производить оружие: что это даст.

Ранее "Комментарии" писали — WSJ навал сроки, когда Украина может получить от США помощь для мощного наступления.




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