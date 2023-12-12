В СНБО отказались реагировать на российское гражданство близких родственников чиновника Минобороны

Руководитель ГП "Государственный оператор тыла" МОУ Арсен Жумадилов подтвердил, что у его жены есть паспорт России В Совете национальной безопасности и обороны Украины отказались реагировать на информацию на наличие российского гражданства у членов семьи руководителя ГП "Государственный оператор тыла" Минобороны Арсена Жумадилова. В ведомстве Алексея Данилова заявили, что комментировать такие сведения, якобы, не входят в их полномочия.



"По поручению Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины в Аппарате СНБО Украины проработан запрос в Совет национальной безопасности и обороны Украины на получение публичной информации с просьбой предоставить комментарий по поводу сообщений в средствах массовой информации о назначении Арсена Жумаделова руководителем ГП "Государственный оператор тыла" и гражданства членов его семьи.

Закон Украины "О Совете национальной безопасности и обороны Украины" и Положение об Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины, утвержденное Указом Президента Украины от 14.10.2005 No 1446, не предусматривают полномочий Совета национальной безопасности и обороны Украины, его Секретаря и Аппарата комментировать сообщения, обнародованы средствами массовой информации", — говорится в заявлении СНБО.



Арсен Жумадилов был назначен на должность руководителя ГП "Государственный оператор тыла" Министерства обороны Украины 1 ноября текущего года.

Арсен Жумадилов (фото из открытых источников)



Впоследствии журналист Юрий Николов обнародовал данные о наличии у супруги и других членов семьи Жумадилова российского гражданства. И сам Жумадилов эту информацию подтвердил, обосновав потребность в российском паспорте наличием у него проживающих в Крыму родственников.



"Жена до последнего не получала паспорт, но с целью доступа к полуострову этот документ она действительно получила", – уточнил гендиректор ГП МОУ.

Реагируя на признание факта наличие российского гражданства у ближайших родственников Жумадилова, эксредактор "Экономической правды" Сергей Лямец отметил бездействие СБУ.



"Государственные военные закупки выведут в отдельное Агентство ресурсного обеспечения Министерства обороны. Руководит им Арсен Жумадилов. То есть, мужчина, неоднократно ездивший в оккупированный Крым, жена которого получила российский паспорт, у которого в России живут родственники — будет заниматься военными закупками. Не надо быть контрразведчиком. , чтобы понять — Жумадилов является уязвимым звеном .



Из-за дальнейшего отсутствия реакции уполномоченных органов на факт гражданства РФ у родственников ответственного за оборонные закупки лица, публицист Александр Аронец назвал "прецедент Жумадилова" ползучей легализацией российского гражданства в Украине во время войны".



"Наличие близкого родственника с российским паспортом, тем более полученным недавно, как в случае Жумадилова – это прямой путь к шантажу и вербовке, как следствие – очень высока вероятность зависимости от российских властей. Пребывание такого чиновника в должности – прямая угроза национальной безопасности", — заметил Аронец.

Ранее Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов лично реагировал на наличие российского гражданства у жены бывшего главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова. По его словам, это могло быть "угрозой национальной безопасности Украины".

Случай с Жумадиловым в СНБО взамен оставляют без реакции.



