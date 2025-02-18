В СНБО объяснили, в чем подвох с «планом мира» для Украины

Информационное пространство наполняется заявлениями о возможных мирных переговорах. На самом же деле никакого согласованного плана мира не существует и его не может быть без участия Украины и Европы. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении в Telegram руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Андрея Коваленко.

Флаг Украины. Фото: из открытых источников

Спикер заявил, что информационное пространство снова наполняется различными сценариями и заявлениями о возможных мирных переговорах. Однако пока это лишь информационное прощупывание позиций, выгодное России, поскольку она может вбрасывать любые тезисы без реальных договоренностей.

По его словам, никакого наработанного или согласованного плана не существует. России выгодно навязать собственные нарративы и выдать это за какой-то согласованный план, однако это ложь.

Коваленко отмечает, что без Украины никакого плана быть не может, так же как и без Европы. Он также отмечает, что россияне давно ведут информационную кампанию, пытаясь навязать мнение, что переговоры о завершении войны будут вестись исключительно с Соединенными Штатами.

"Украина, Европа и американская сторона много раз это опровергали, продолжается диалог", — заявил он.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент Франции Эммануэль Макрон организовал экстренную встречу с лидерами ЕС после объявления США о начале переговоров с Россией о прекращении войны в Украине без участия Европы и Киева. Однако, несмотря на длительные дискуссии, европейские лидеры не смогли достичь консенсуса по ключевым вопросам, в частности относительно отправки войск в Украину и гарантий безопасности. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Politico".



