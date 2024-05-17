logo

BTC/USD

66897.64

ETH/USD

3094.30

LTC/USD

83.26

USD/UAH

39.90

EUR/UAH

43.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В СНБО объяснили, стоит ли паниковать жителям Сумской области
commentss НОВОСТИ Все новости

В СНБО объяснили, стоит ли паниковать жителям Сумской области

На Харьковском и Сумском направлениях не зафиксировано создание российских оккупационных формирований, которые смогли бы совершать быстрые прорывы, заявил глава Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко

сегодня, 20:30
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

По словам главы Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко, в настоящее время возле Харьковской и Сумской областей не зафиксировано создание группировок врага, способных проводить быстрые порывы.

В СНБО объяснили, стоит ли паниковать жителям Сумской области

Война в Украине

Впрочем, как подчеркнул Коваленко, оккупанты все же могут действовать на приграничных территориях. Однако, по его словам, речь идет только об ограниченных операциях.

Также глава Центра противодействия дезинформации добавил, что захватчики могут ограничиваться операциями только в приграничных районах Харьковской области. При этом он добавил, что все эти маневры оккупантов не угрожают областным центрам.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что о чем-то подобном ранее говорил генерал Николай Маломуж. В частности, он подчеркнул, что у армии захватчиков нет ни сил, ни средств , чтобы сейчас начать свое очередное наступление, например, в районе Сумской области.

По его словам, действительно, раньше в планах оккупантов было наступление на Сумскую область, однако сейчас, такой сценарий маловероятен. Генерал считает, что правда в том, что оккупанты не имеют ни сил, ни средств, чтобы пойти новым наступлением на следующую область. Впрочем, по его мнению, россияне все же будут проводить определенные акции террора, чтобы заставлять украинцев давить на власть, чтобы она согласилась на переговоры с РФ.

Вместе с тем, известно, что глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов прогнозирует, что оккупанты начнут наступление на Сумскую область. По его словам, наступление на Харьковщине продлится несколько дней, после этого захватчики переключатся на другой областной центр.

При этом есть мнение, что Украина тоже должна задавать вопрос о создании своей "санитарной зоны", чтобы обезопасить свои приграничные территории от агрессии РФ.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости