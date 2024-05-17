В СНБО объяснили, стоит ли паниковать жителям Сумской области

По словам главы Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко, в настоящее время возле Харьковской и Сумской областей не зафиксировано создание группировок врага, способных проводить быстрые порывы.

Война в Украине

Впрочем, как подчеркнул Коваленко, оккупанты все же могут действовать на приграничных территориях. Однако, по его словам, речь идет только об ограниченных операциях.

Также глава Центра противодействия дезинформации добавил, что захватчики могут ограничиваться операциями только в приграничных районах Харьковской области. При этом он добавил, что все эти маневры оккупантов не угрожают областным центрам.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что о чем-то подобном ранее говорил генерал Николай Маломуж. В частности, он подчеркнул, что у армии захватчиков нет ни сил, ни средств , чтобы сейчас начать свое очередное наступление, например, в районе Сумской области.

По его словам, действительно, раньше в планах оккупантов было наступление на Сумскую область, однако сейчас, такой сценарий маловероятен. Генерал считает, что правда в том, что оккупанты не имеют ни сил, ни средств, чтобы пойти новым наступлением на следующую область. Впрочем, по его мнению, россияне все же будут проводить определенные акции террора, чтобы заставлять украинцев давить на власть, чтобы она согласилась на переговоры с РФ.

Вместе с тем, известно, что глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов прогнозирует, что оккупанты начнут наступление на Сумскую область. По его словам, наступление на Харьковщине продлится несколько дней, после этого захватчики переключатся на другой областной центр.

При этом есть мнение, что Украина тоже должна задавать вопрос о создании своей "санитарной зоны", чтобы обезопасить свои приграничные территории от агрессии РФ.