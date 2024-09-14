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В СНБО назвали единственную причину, почему Путин не применит ядерное оружие

В СНБО отметили, Россия слишком зависима от позиции Индии и Китая

сегодня, 15:48
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Кравцев Сергей

Российский диктатор, возможно, хочет и вполне может быть уже бы применил ядерное оружие, но этого не сделал и не сделает, потому что категорически против этого выступают Китай и Индия. Это главные силы, от которых сейчас полностью зависима Россия. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал руководитель Центра противодействия дезионформации при СНБО Андрей Коваленко.

В СНБО назвали единственную причину, почему Путин не применит ядерное оружие

Владимир Путин. Фото из открытых источников

"Единственная тактика, которую используют россияне против Запада — ядерные страшилки и запугивание прямым военным конфликтом. Россия всегда так делает, когда Запад может осуществить успешное решение, которое может серьезно помешать режиму Путина. Впрочем — это только слова. Путин не сможет применить ядерное оружие, потому что против этого Китай и Индия — главные силы, от которых зависима Россия", — отметил он.

По его мнению, удары западным оружием вглубь РФ ускорят военное поражение режима и будут стимулировать Путина к миру. В противном случае, уверен Коваленко, ситуация приблизится к тому, что Кремль и дальше будет чувствовать свою безнаказанность, тем самым приближаясь к прямой войне со странами НАТО. Первыми в таком случае могут пострадать страны Балтии.

Андрей Коваленко добавил, что Владимир Путин пугает, потому что сам боится.

"Сейчас решающий момент. Он не применит ядерное оружие, и это все прекрасно знают. Он просто пытается повлиять на общества", – отметили в СНБО.

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