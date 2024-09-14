В СНБО назвали единственную причину, почему Путин не применит ядерное оружие

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Кравцев Сергей
Российский диктатор, возможно, хочет и вполне может быть уже бы применил ядерное оружие, но этого не сделал и не сделает, потому что категорически против этого выступают Китай и Индия. Это главные силы, от которых сейчас полностью зависима Россия. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал руководитель Центра противодействия дезионформации при СНБО Андрей Коваленко.
Владимир Путин. Фото из открытых источников
По его мнению, удары западным оружием вглубь РФ ускорят военное поражение режима и будут стимулировать Путина к миру. В противном случае, уверен Коваленко, ситуация приблизится к тому, что Кремль и дальше будет чувствовать свою безнаказанность, тем самым приближаясь к прямой войне со странами НАТО. Первыми в таком случае могут пострадать страны Балтии.
Андрей Коваленко добавил, что Владимир Путин пугает, потому что сам боится.
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