В СНБО назвали единственную причину, почему Путин не применит ядерное оружие

Российский диктатор, возможно, хочет и вполне может быть уже бы применил ядерное оружие, но этого не сделал и не сделает, потому что категорически против этого выступают Китай и Индия. Это главные силы, от которых сейчас полностью зависима Россия. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал руководитель Центра противодействия дезионформации при СНБО Андрей Коваленко.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

"Единственная тактика, которую используют россияне против Запада — ядерные страшилки и запугивание прямым военным конфликтом. Россия всегда так делает, когда Запад может осуществить успешное решение, которое может серьезно помешать режиму Путина. Впрочем — это только слова. Путин не сможет применить ядерное оружие, потому что против этого Китай и Индия — главные силы, от которых зависима Россия", — отметил он.

По его мнению, удары западным оружием вглубь РФ ускорят военное поражение режима и будут стимулировать Путина к миру. В противном случае, уверен Коваленко, ситуация приблизится к тому, что Кремль и дальше будет чувствовать свою безнаказанность, тем самым приближаясь к прямой войне со странами НАТО. Первыми в таком случае могут пострадать страны Балтии.

Андрей Коваленко добавил, что Владимир Путин пугает, потому что сам боится.

"Сейчас решающий момент. Он не применит ядерное оружие, и это все прекрасно знают. Он просто пытается повлиять на общества", – отметили в СНБО.

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