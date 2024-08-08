В случае замораживания войны Украина может получить кусок суверенной территории РФ: как это возможно

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Операция в Курской области еще продолжается, поэтому делать какие-либо выводы еще рано, сообщил порталу "Комментарии" политолог, преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, эксперт по международной политике Петр Олещук.
Война в Украине
При этом, по его мнению, последствия могут быть разными. Здесь, говорит эксперт, все будет зависеть от конкретных результатов, а главное – конкретных целей, которые были при этом поставлены.
По его словам, действия украинских военных в Курской области автоматически ставит под сомнение популярный среди россиян и приверженных России западных политиков тезис о том, что необходимо организовывать перемирие, исходя из реальной линии разграничения.
При этом, как говорит Олещук, в дипломатическом плане довольно неплохо выглядит ломка схемы, которую долго пытаются навязать Украине, мол, давайте заморозим войну, исходя из существующей линии фронта. Ситуация в Курской области может существенно повлиять на изменение такой позиции, подытожил эксперт.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, усилит ли операция в Курской области переговорные позиции Украины.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!