В случае замораживания войны Украина может получить кусок суверенной территории РФ: как это возможно

Операция в Курской области еще продолжается, поэтому делать какие-либо выводы еще рано, сообщил порталу "Комментарии" политолог, преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, эксперт по международной политике Петр Олещук.

Война в Украине

При этом, по его мнению, последствия могут быть разными. Здесь, говорит эксперт, все будет зависеть от конкретных результатов, а главное – конкретных целей, которые были при этом поставлены.

"То есть мы пока не знаем наверняка есть ли какие-то далеко идущие задачи, связанные с закреплением на территории Курской области РФ. Возможно ли стоят задачи какие-нибудь локальные. Хотя теоретически, конечно, присутствие украинских войск на территории международно признанной России обычно открывает определенные дополнительные возможности, в том числе во время переговорного процесса", — отметил политолог.

По его словам, действия украинских военных в Курской области автоматически ставит под сомнение популярный среди россиян и приверженных России западных политиков тезис о том, что необходимо организовывать перемирие, исходя из реальной линии разграничения.

"Если так, если на тот момент, когда это перемирие будет объявлено, то тогда это будет означать, что как минимум небольшая, но часть международно признанной территории России останется под контролем Украины. Это создаст много ответных проблем и вопросов с точки зрения вообще каких-либо ответных дальнейших действий со стороны России. Тем более мы не знаем, какие, например, объекты территории РФ могут оказаться под контролем Украины", – отметил эксперт.

При этом, как говорит Олещук, в дипломатическом плане довольно неплохо выглядит ломка схемы, которую долго пытаются навязать Украине, мол, давайте заморозим войну, исходя из существующей линии фронта. Ситуация в Курской области может существенно повлиять на изменение такой позиции, подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, усилит ли операция в Курской области переговорные позиции Украины.





