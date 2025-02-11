В скорый мир в Украине не верят даже букмекеры: какие ставки

Букмекерская платформа Polymarket, прогнозировавшая победу Дональда Трампа на выборах в США, оценивает вероятность прекращения огня в Украине в 2025 году в 62%.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Однако скорого завершения войны не прогнозируют – вероятность мирного урегулирования за 90 дней – всего 26%, по данным Polymarket.

Выходит, что даже в мире ставок на политику никто не верит в мгновенное окончание конфликта. А вот оправдаются ли эти прогнозы – покажет время.

Известно, что общая сумма ставок еще не превысила, но близится к миллиону долларов.

По правилам, рынок примет вариант и если до 31 декабря 2025 года, 23:59 по восточноевропейскому времени, между Россией и Украиной будет заключено официальное соглашение о прекращении огня, которое определяется как публично объявленное и взаимно согласованное прекращение военных действий. Если перемирие наступит раньше, то ставки тоже не будут приниматься.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что президент США Дональд Трамп в интервью Fox News отметил, что якобы Украина, по сути, согласилась передать США редкоземельные минералы на 500 миллиардов долларов. Он отметил, что воспринимает это как плату за военную помощь, которую Вашингтон предоставил Киеву.

В то же время, Трамп настаивает, что Штаты должны иметь доступ к природным ресурсам Украины, независимо от того, удастся ли Киеву достичь мирного соглашения с Кремлем. "Они могут заключить соглашение. Они могут не договориться. Могут стать "российскими" или нет, но наши деньги там. И я говорю, что хочу вернуть их", — заявил Трамп. Продолжать оказывать помощь Украине за бесценок, по мнению Трампа, было бы глупо.