В скандинавской стране резко возрос поток беженцев из Украины: едут тысячами

На территории Норвегии наблюдается большее количество украинских беженцев. По этой причине будет создано еще 3000 мест в центрах экстренного приема. За последний месяц, более половины приехавших в скандинавский регион украинцев обратились в Норвегию, информирует lifeinnorway.net .

Украинские беженцы в Норвегии (фото из открытых источников)

Между тем, представители норвежского Директората по делам иностранцев (UDI) сообщают о значительно большем прибытии украинских беженцев только за последний месяц.

"За последние четыре недели около 60% всех украинцев, прибывших в скандинавские страны, обратились в Норвегию", – говорит руководитель UDI Фроде Форфанг.

Считается, что две трети беженцев приехали непосредственно с украинской территории, а треть жила в других европейских странах до приезда в Норвегию.

Из-за наплыва украинцев центр приема в Роде имеет высокую загруженность.

"В связи с увеличением прибытий в скором времени мы создадим от 2500 до 3000 дополнительных мест. Будет создано несколько новых помещений. Также мы отложим планы по закрытию некоторых существующих экстренных пунктов. Возможно, возникнет необходимость в быстром увеличении количества мест, если прибытие будет продолжаться такими темпами. ", – продолжил норвежский чиновник.

По информации Управления интеграции и разнообразия (IMDi), учитывая рост числа беженцев, темпы расселения на территориях муниципалитетов должны быть увеличены. Ожидается, что в 2024 году потребуется разместить 35 тысяч украинских беженцев от войны.

"Это беспрецедентное явление в Норвегии – расселить столько беженцев за столь короткое время. Но получение статуса резидента – это только начало. Если мы хотим быстро интегрировать столько людей, нужно, чтобы как можно больше вышли на работу. Так можно стать финансово независимыми и выучить норвежский язык" ", – отметила директор IMDi Либе Рибер-Мон.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в беженцы из Украины массово покидают Чехию.