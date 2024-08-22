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В шаге от тяжелого стратегического поражения: ВСУ могут потерять ряд важных населенных пунктов

На Донбассе ВСУ могут потерять ряд важных населенных пунктов

сегодня, 20:10
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Ткачик Олеся

Успехи Украины на одном из направлений участков фронта не могут уменьшить важность других участков боевых действий, заявил в интервью Radio NV журналист Юрий Бутусов.

В шаге от тяжелого стратегического поражения: ВСУ могут потерять ряд важных населенных пунктов

Война в Украине

По его информации, российские захватчики ведут наступление по меньшей мере на восьми оперативных направлениях, а Силы обороны начали наступление на другом, девятом направлении. Как говорит Бутусов, эта ситуация создает для Украины большие риски, ведь боевые действия идут по всему фронту.

"При всей важности города Суджа в информационном и политическом смысле; с военной точки зрения, национальной, с точки зрения государственных интересов Украины, 50 Судж не стоят Покровска, Мирнограда и Селидового, прямо накануне того, что враг туда может зайти. Это большой риск, большая угроза и большие потери для нас", – заявил журналист.

Бутусов утверждает, что враг захватил Красногоровку, 80% Нью-Йорка, зашел в Торецк и в Часов Яр. То есть, по его словам, оккупанты подошли к господствующему террикону на 2 км, который контролирует происки к Мирнограду, Покровску и Селидову.

"Мы стоим перед угрозой потери целого ряда важных, ключевых населенных пунктов Донбасса. Это вызывает большую обеспокоенность. То, что там не могут остановить продвижение врага, это основная, ключевая, стратегическая угроза", – отметил Бутусов.

По его словам, Покровск, Мирноград, Селидово – имеет ключевое значение для связности фронта на Донбассе.

"Это огромный, очень важный, логистический, коммуникационный узел. Его потеря будет тяжелое стратегическое поражение. И компенсировать это действиями по другим направлениям невозможно", — заявил Бутусов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что операцию ВСУ критикуют в России, КНР и некоторые изменофилы в Украине. При этом эксперты рассказывают, как с помощью нее Украина "перевернула доску" и заставила Запад отказаться от идеи "сдать" Украину.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=WYZcwnpAJBg
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