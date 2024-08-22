В шаге от тяжелого стратегического поражения: ВСУ могут потерять ряд важных населенных пунктов

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Ткачик Олеся
Успехи Украины на одном из направлений участков фронта не могут уменьшить важность других участков боевых действий, заявил в интервью Radio NV журналист Юрий Бутусов.
Война в Украине
По его информации, российские захватчики ведут наступление по меньшей мере на восьми оперативных направлениях, а Силы обороны начали наступление на другом, девятом направлении. Как говорит Бутусов, эта ситуация создает для Украины большие риски, ведь боевые действия идут по всему фронту.
Бутусов утверждает, что враг захватил Красногоровку, 80% Нью-Йорка, зашел в Торецк и в Часов Яр. То есть, по его словам, оккупанты подошли к господствующему террикону на 2 км, который контролирует происки к Мирнограду, Покровску и Селидову.
По его словам, Покровск, Мирноград, Селидово – имеет ключевое значение для связности фронта на Донбассе.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что операцию ВСУ критикуют в России, КНР и некоторые изменофилы в Украине. При этом эксперты рассказывают, как с помощью нее Украина "перевернула доску" и заставила Запад отказаться от идеи "сдать" Украину.
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