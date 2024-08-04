В Сети появился фейковый Резерв: как не попасть в ловушку

В Сети появилась фейковая версия приложения для военнообязанных "Резерв", о чем сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровых трансформаций Екатерина Черногоренко. Враг распространяет веб-приложения, имитирующие официальный "Резерв", с целью сбора персональных данных украинцев.

В Сети появился фейковый Резерв+ (фото из открытых источников)

Екатерина Черногоренко заверила, что Министерство обороны работает над обеспечением защиты данных украинцев и призвала быть внимательными и проверять источники, из которых загружаются приложения. Она подчеркнула важность использования только официального сайта "Резерв" по адресу reserveplus.mod.gov.ua .

"Не переходите по ссылкам, которые имитируют название reserveplus.mod.gov.ua и заканчиваются на .top, .website, .org и т.д. При загрузке приложения обязательно проверяйте, что разработчиком является Министерство обороны Украины (MINISTERSTVO OBORONY UKRAINY)", – предупредила заместитель министра.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Минобороны объяснили , есть ли вероятность, что все равно получите штраф после обновления "Резерва". Уточнение учетных данных через мобильное приложение "Резерв" достаточно для выполнения обязанности, предусмотренной законом. Об этом говорится в ответе заместителя министра обороны Екатерины Черногоренко на обращение народного депутата от "Слуги народа" Александра Федиенко, обнародованное им в своем Telegram-канале.

Парламентарий напомнил, что со дня вступления в силу нового закона о мобилизации (от 18 мая) все военнообязанные лица в течение 60 суток должны были обновить свои учетные данные. Он добавил, что все военнообязанные лица обязаны были уточнить личную информацию до 16 июля. Те же, кто не обновил свои персональные данные, будут привлекаться к административной ответственности по ст. 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, в виде штрафа в размере 17 тысяч гривен.

