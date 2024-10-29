Страны Европейского Союза, которую поддерживают украинский народ в войне против РФ, на самом деле продолжают финансировать способность Кремля продолжать полномасштабную войну против Украины, покупая энергоносители у РФ. Всего европейских стран оплатили 1,5 года боевых действий оккупационной армии. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Агентство визуальных коммуникаций Top Lead.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Отмечается, хотя страны ЕС после полномасштабного вторжения России в Украину начали сокращать свою зависимость от российских энергоносителей, но они все еще продолжают их импортировать. По состоянию на 19 октября 2024 года общая стоимость энергетического импорта ЕС из России составляет 204 миллиарда евро. Для сравнения, ежедневные расходы России на войну составляют 36,6 миллиона евро.

Аналитики наглядно показали, какая страна и сколько заплатила Москве, тем самым давая возможность Владимиру Путину уничтожать и захватывать территорию Украины.

Больше всех в войну против Киева инвестировала Германия – 28,7 миллиарда евро, оплатив таким образом 79 дней боевых действий. На втором месте оказалась Италия, которая заплатила РФ 19,3 миллиарда евро, оплатив 53 дня войны. На третьем месте – Нидерланды. Амстердам закупил у РФ энергоносителей на 18,8 миллиарда евро, оплатив тем самым 52 дня войны.

В ТОП-5 также вошли такие страны, как Венгрия и Франция, которые выплатили России 17,5 и 15,8 миллиарда евро соответственно, оплатив 48 и 44 дня войны.

Кроме того, в десятке оказались: Бельгия – 41 день; Словакия – 32; Греция – 31; Польша – 30; Испания – 29.

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