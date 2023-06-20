В сеть попал мирный план между Украиной и Россией, который обсуждался в Стамбуле

В ходе встречи с африканскими лидерами Владимир Путин показал часть мирного плана между Украиной и Россией, якобы обсуждавшегося в столице Турции в 2022 году. Документ касался численности украинской армии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Мирные переговоры в Стамбуле. Фото из открытых источников

После посещения Киева африканская делегация отправилась в Москву, чтобы презентовать свой "мирный план". В ходе этой встречи Путин показал документ, в котором была указана численность украинских войск, в частности личного состава и техники. На одной из страниц содержались требования Украины (жирный шрифт) и позиция России (тонкий шрифт в скобках).

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Согласно этому документу, Украина требовала численность войск на уровне 250 тыс. человек, тогда как Россия – до 85 тыс. человек. Полный список можно просмотреть ниже.





Путин говорит, что Украина подписала договор, однако потом отказалась от его исполнения. Украина заявляет, что не соглашалась на предоставленные Россией условия. Документ показывает, что украинские представители выдвигали другие требования, чем Россия. Например, Украина рассчитывала иметь количество танков и ББМ в два раза больше, а минометов и ПТРК в шесть раз больше, чем предлагал Кремль.

Кроме того, на документе указана дата 13 апреля 2022 года. Тогда Киев заявил, что не будет везти переговоры с Россией. Это произошло после сведений о трагедии в Буче.

Эксраденец ОП Алексей Арестович назвал слова Путина о достижении договоренностей "наглой ложью" и указал, что это вброс российского диктатора. По словам военного блоггера, переговоры начались с "нереальных требований" РФ, однако впоследствии представители Кремля уступали.

"Насколько я помню, они выводили все войска, сняли претензии о русском языке, культуре и даже нейтральном статусе. Там было все в нашу пользу", — говорит Арестович.

Аналитики отмечают, что Путин использует мирные планы по наращиванию своих войск для дальнейших атак. По отчету ISW президент РФ не собирается подписывать с Украиной договоры о мире.



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