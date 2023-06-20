logo

BTC/USD

26805.96

ETH/USD

1729.72

LTC/USD

77.07

USD/UAH

37.25

EUR/UAH

40.75

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В сеть попал мирный план между Украиной и Россией, который обсуждался в Стамбуле
commentss НОВОСТИ Все новости

В сеть попал мирный план между Украиной и Россией, который обсуждался в Стамбуле

В марте 2022 года в Стамбуле встречалась украинская и российская делегация для обсуждения мирного плана.

сегодня, 09:40
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

В ходе встречи с африканскими лидерами Владимир Путин показал часть мирного плана между Украиной и Россией, якобы обсуждавшегося в столице Турции в 2022 году. Документ касался численности украинской армии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

В сеть попал мирный план между Украиной и Россией, который обсуждался в Стамбуле

Мирные переговоры в Стамбуле. Фото из открытых источников

После посещения Киева африканская делегация отправилась в Москву, чтобы презентовать свой "мирный план". В ходе этой встречи Путин показал документ, в котором была указана численность украинских войск, в частности личного состава и техники. На одной из страниц содержались требования Украины (жирный шрифт) и позиция России (тонкий шрифт в скобках).


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Согласно этому документу, Украина требовала численность войск на уровне 250 тыс. человек, тогда как Россия – до 85 тыс. человек. Полный список можно просмотреть ниже.

В сеть попал мирный план между Украиной и Россией, который обсуждался в Стамбуле - фото 2

Путин говорит, что Украина подписала договор, однако потом отказалась от его исполнения. Украина заявляет, что не соглашалась на предоставленные Россией условия. Документ показывает, что украинские представители выдвигали другие требования, чем Россия. Например, Украина рассчитывала иметь количество танков и ББМ в два раза больше, а минометов и ПТРК в шесть раз больше, чем предлагал Кремль.

Кроме того, на документе указана дата 13 апреля 2022 года. Тогда Киев заявил, что не будет везти переговоры с Россией. Это произошло после сведений о трагедии в Буче.

Эксраденец ОП Алексей Арестович назвал слова Путина о достижении договоренностей "наглой ложью" и указал, что это вброс российского диктатора. По словам военного блоггера, переговоры начались с "нереальных требований" РФ, однако впоследствии представители Кремля уступали.

"Насколько я помню, они выводили все войска, сняли претензии о русском языке, культуре и даже нейтральном статусе. Там было все в нашу пользу", — говорит Арестович.

Аналитики отмечают, что Путин использует мирные планы по наращиванию своих войск для дальнейших атак. По отчету ISW президент РФ не собирается подписывать с Украиной договоры о мире.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский отреагировал на слова Путина об уничтожении американской техники.

Также "Комментарии" писали об украинской разведке, которая рассказала сколько у Путина двойников.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/youlistenedmayak/27268
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!