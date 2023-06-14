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В рядах ВСУ обнаружили "крота", который хотел слить направления украинского контрнаступления

СБУ обнаружила и задержала военнослужащего, сотрудничавшего с ГРУ ВС РФ

сегодня, 17:34
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Автор:

Константин Куликов

Военная контрразведка Службы безопасности при содействии руководства ВСУ провела многоэтапную спецоперацию в Днепропетровской области. В результате комплексных мероприятий разоблачен еще один агент Главного управления Генштаба ВС РФ (более известный как ГРУ). Об этом сообщают "Комментарии".

В рядах ВСУ обнаружили "крота", который хотел слить направления украинского контрнаступления

Работает контрразведка

Вражеским агентом стал житель Энергодара, служивший в рядах ВСУ еще до 24 февраля 2022 года. Он проходил службу в одном из гарнизонов в Днепропетровской области. Уже после вторжения он был завербован сотрудником российской военной разведки. Попал он в поле зрения вражеской спецслужбы благодаря его матери, проживавшей в оккупированном Энергодаре. По указанию куратора, он собирал сведения о запланированных военных операциях.


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А перед контрнаступлением ВСУ российский агент получил новую важную задачу от своего куратора – выяснить дату начала и основные направления украинских контрударов. Кроме того, предатель должен был посетить направления транспортировки иностранного вооружения и военной техники Сил обороны к линии фронта. Также он пытался узнать каналы радиосвязи во фронтовых подразделениях ВСУ.

После документирования действий шпиона он был задержан.

Передавал сведения предатель через мессенджер Телеграмм.

Задержанному грозит пожизненное заключение.

Тем временем, в России предположили, кто мог сообщить Украине координаты колонны Делимханова.

Пригожин сообщил, когда ЧВК "Вагнер" вернется на фронт.

Германия же назвала страну, которая является самой большой угрозой в своей стратегии нацбезопасности.



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