В рядах ВСУ обнаружили "крота", который хотел слить направления украинского контрнаступления

Военная контрразведка Службы безопасности при содействии руководства ВСУ провела многоэтапную спецоперацию в Днепропетровской области. В результате комплексных мероприятий разоблачен еще один агент Главного управления Генштаба ВС РФ (более известный как ГРУ). Об этом сообщают "Комментарии".



Работает контрразведка

Вражеским агентом стал житель Энергодара, служивший в рядах ВСУ еще до 24 февраля 2022 года. Он проходил службу в одном из гарнизонов в Днепропетровской области. Уже после вторжения он был завербован сотрудником российской военной разведки. Попал он в поле зрения вражеской спецслужбы благодаря его матери, проживавшей в оккупированном Энергодаре. По указанию куратора, он собирал сведения о запланированных военных операциях.

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А перед контрнаступлением ВСУ российский агент получил новую важную задачу от своего куратора – выяснить дату начала и основные направления украинских контрударов. Кроме того, предатель должен был посетить направления транспортировки иностранного вооружения и военной техники Сил обороны к линии фронта. Также он пытался узнать каналы радиосвязи во фронтовых подразделениях ВСУ.

После документирования действий шпиона он был задержан.

Передавал сведения предатель через мессенджер Телеграмм.

Задержанному грозит пожизненное заключение.

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