В Румынии вторую ночь подряд звучала воздушная тревога: в Минобороны страны сделал заявление

В ночь на 30 января жители северного уезда Тулча в Румынии получили сообщение о воздушной тревоге. Причиной стала атака российского беспилотника вблизи границы Украины с Румынией. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Минобороны Румынии.

Дроны-камикадзе. Фото: из открытых источников

По данным Минобороны страны, системы мониторинга и наблюдения сообщили о беспилотниках в воздушном пространстве Украины, на маршрутах полетов вблизи границы.

Жителям ближайших к границе населенных пунктов было разослано сообщение около 04:00 (по местному времени — ред.) об угрозе падения объектов из воздушного пространства и призвано найти укрытие. Оповещение продолжалось 90 минут.

Стоит заметить, что аналогичное сообщение было отправлено в ночь со вторника на среду. Тогда в Украине Россия атаковала припортовую инфраструктуру в Измаильском районе Одесской области.

Той ночью два самолета F-16 ВВС Румынии, входящие в состав боевой службы воздушной полиции, вылетели с 86-й авиабазы в Борча около 03:40. Самолеты вернулись на базу около 05:00 (по местному времени — ред.).

В министерстве отметили, что данные, предоставленные радиолокационными системами ВВС Румынии, не свидетельствуют о вторжении беспилотников в воздушное пространство Румынии.

Напомним, в ночь на 30 января российские войска атаковали Украину ударными дронами-камикадзе, вызвав воздушную тревогу в нескольких областях. В Сумах дрон попал в многоэтажку, погибли четверо человек, девять ранены, среди них ребенок. 18-летний парень находится в реанимации, медики борются за его жизнь. Разрушения также зафиксированы и в Полтавской области.

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